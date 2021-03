Massimiliano Rosolino/ Bocciato come inviato all’isola dei famosi! Era una “seconda scelta”…

Massimiliano Rosolino è sicuramente un volto noto della televisione ma, ancora prima, lo è stato del nuoto. Il compagno di Natalia Titova adesso è di stanza in Honduras ma non per una sua gara di nuoto bensì per ricoprire il ruolo di inviato dell’Isola dei Famosi 2021. Nonostante la sua partenza, però, il campione di nuoto ha avuto modo qualche mese fa di registrare la prima puntata di Game of Games, il programma al via questa sera con al timone Simona Ventura. Toccherà a lui calarsi nei panni di concorrente per affrontare una prova dura di abilità fisica che magari non sarà come quella del fuoco dei suoi naufraghi ma sicuramente ci farà sorridere e ci terrà con il fiato sospeso. Come andrà a finire per lui? Riuscirà a mantenere il ruolo di leader anche nei panni di un concorrente?

Proprio nei giorni scorsi la compagna Natalia Titova ha svelato un retroscena sulla sua partenza per l’Isola dei Famosi 2021 rivelando che la produzione aveva contattato lei per averla come naufraga e che poi, davanti al suo rifiuto, hanno ripiegato sul marito scegliendolo come inviato al fianco di Ilary Blasi. La rivelazione ha davvero un po’ scosso il pubblico di Canale5 che non sta premiando molto il nuotatore in questo ruolo. La stessa Ilary Blasi nell’ultima puntata di lunedì sera ha un po’ sgridato il suo inviato per via di qualche incomprensione e la sua ramanzina ha fatto subito il giro del web. Cosa ne sarà di Massimiliano Rosolino questa sera?

