Massimiliano Rosolino al fianco di Milly Carlucci a Ballando con le Stelle 2025 in qualità di assistente: torna quasi vent'anni dopo la sua partecipazione

In questa nuova edizione di Ballando con le Stelle che parte proprio stasera, ci sarà anche Massimilano Rosolino. L’ex nuotatore non sarà però un concorrente, come già accaduto in passato, bensì una sorta di spalla per Milly Carlucci, la padrona di casa e il vero successo dietro al format. Partiamo dall’inizio: come mai Paolo Belli, dopo tantissimi anni a far da supporto a Milly, non ci sarà? In realtà Belli sarà comunque protagonista di Ballando con le Stelle anche se sotto un’altra veste. Il cantante e volto tv sarà dunque in questa nuova stagione di Ballando nel ruolo di concorrente-ballerino, lasciando scoperto il suo posto.

Massimiliano Rosolino è il nuovo co-conduttore di Ballando con le stelle 2025/ "Sostituirà Paolo Belli"

Per questo, come spiegato dall’Adnkronos in esclusiva, la produzione ha deciso di affidare questo compito a Massimiliano Rosolino, che in passato è stato a sua volta concorrente di Ballando con le Stelle. Secondo la produzione e probabilmente anche secondo la stessa Milly Carlucci, Rosolino sarebbe proprio il personaggio giusto per ricoprire questo ruolo. Nel video di presentazione del programma, proprio Rosolino scherza: “Sarò l’assistente bidello. Sono pronto a pulire il sudore dei nostri concorrenti”.

Massimiliano Rosolino, chi è: un palmares da urlo

Nato a Napoli nel 1978, Massimiliano Rosolino è stato campione olimpico a Sydney nel 2000 e mondiale a Fukuoka nel 2001. Attivo ad alti livelli dal 1994 e protagonista della prima Olimpiade due anni più tardi, nella sua carriera ha vinto innumerevoli medaglie, diventando quattordici volte campione europeo. Inoltre ha conquistato, tra Olimpiadi, Mondiali ed Europei, 60 medaglie. Le ultime medaglie in carriera, per Massimiliano Rosolino, sono arrivate nel 2008, con un bronzo nei 200 metri e un argento nei 400. Nel 2009, dopo una lunghissima carriera, ha deciso di ritirarsi, cominciando un’altra vita.

Prima di ritirarsi dall’attività professionale, Massimiliano Rosolino ha preso parte proprio a Ballando con le Stelle. Nel 2006, infatti, è stato concorrente in coppia con Natalia Titova: tra i due è nato l’amore e successivamente la famiglia si è allargata con l’arrivo di due figlie.