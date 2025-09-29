Massimiliano Rosolino ospite a La Volta Buona: vita e carriera del campione di nuoto

Tra gli ospiti de La Volta Buona di oggi, lunedì 29 settembre, c’è anche il nuovo assistente di Milly Carlucci a Ballando con le stelle: Massimiliano Rosolino. In molti lo conoscono come un grande sportivo, ma andiamo a conoscere meglio la sua vita privata e professionale. Nato a Napoli l’11 luglio 1978 da padre italiano e madre australiana, dopo i primi anni trascorsi in Australia, è poi tornato a Napoli, dove ha iniziato a coltivare la sua passione per il nuoto. La svolta arriva alle Olimpiadi di Sydney 2000, quando conquistò ben tre podi: oro nei 200 misti, argento nei 400 stile libero e bronzo nei 200 stile libero.

Massimiliano Rosolino, il lungo amore con la compagna Natalia Titova/ "Il nostro segreto? Ci vediamo poco"

Successivamente, nel 2001, a Fukuoka, centrò il titolo mondiale nei 200 misti, completando così uno storico “grande slam” con oro europeo, olimpico e mondiale sulla stessa distanza. In totale ha collezionato circa sessanta medaglie tra Olimpiadi, Mondiali ed Europei, diventando uno dei nuotatori italiani più decorati di sempre. Dopo il ritiro dall’agonismo, Rosolina ha iniziato a partecipare a diversi programmi televisivi, di sport e intrattenimento. Per quanto riguarda la vita privata, dal 2006 è legato alla ballerina Natalia Titova, conosciuta durante Ballando con le Stelle, con cui ha avuto due figlie, Sofia e Vittoria.

Chi ci ha provato con Natalia Titova a Ballando con le stelle?/ ‘Bomba' di Massimiliano Rosolino: “Almeno 4”

Massimiliano Rosolino: dettagli sulla sua malattia

Da qualche anno, Massimiliano Rosolino convive con l’osteoartrosi, una malattia che colpisce le articolazioni causando rigidità e dolore, soprattutto nei movimenti quotidiani. Il nuotatore ha raccontato che i primi segnali li ha percepiti quando anche gesti semplici, come piegarsi o infilarsi le calze, diventavano difficili, facendolo sentire “come una mummia” al mattino. Nonostante lo sconforto iniziale, ha deciso di parlarne apertamente e di partecipare a campagne di sensibilizzazione, per ricordare quanto sia importante non ignorare i primi sintomi.