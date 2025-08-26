Sarà Massimiliano Rosolino il nuovo co-conduttore di Milly Carlucci a Ballando con le stelle 2025: l'annuncio di Gabriele Parpiglia sul cast

Manca solo l’annuncio ufficiale ma pare non ci siano più molti dubbi: Paolo Belli sarà uno dei concorrenti di Ballando con le stelle 2025. Il che significa che il suo posto da co-conduttore rimarrà vuoto e in attesa di un sostituto che, a quanto pare, è stato finalmente trovato. Stando a quanto annuncia Gabriele Parpiglia attraverso il suo profilo X, sarà Massimiliano Rosolino il nuovo co-conduttore di Milly Carlucci.

Un annuncio, non ancora ufficiale, che arriva dopo giorni di speculazioni, che hanno tirato in ballo il nome di Federica Pellegrini. Avrebbe dovuto essere la campionessa azzurra, lo scorso anno concorrente di Ballando, a guidare le coppie in gara dalla Sala delle Stelle alla pista del programma. Tutto, però, è sfumato e, secondo indiscrezioni, il motivo sarebbe la partecipazione al programma di un suo ben noto ex fidanzato: Filippo Magnini. Per evitare incontri imbarazzanti e spiacevoli dietro le quinte e anche in diretta, la conduzione di Pellegrini è stata accantonata, a favore di quella di un altro ex concorrente e anche ex nuotatore.

Massimiliano Rosolino al fianco di Milly Carlucci per la conduzione di Ballando con le stelle 2025: l’annuncio

I fan storici di Ballando con le stelle ricorderanno senz’altro la gara sostenuta da Massimiliano Rosolino. Nel programma, lo sportivo non solo imparò a ballare ma si innamorò anche della sua maestra di ballo, Natalia Titova, che è oggi sua moglie e madre delle sue due figlie. Rosolino, dunque, tornerà nel programma che tanto gli ha dato, questa volta in un ruolo tutto nuovo, come annunciato da Parpiglia su X: “UFFICIALE: sarà Massimiliano Rosolino a collegarsi con la Carlucci dalla Sala delle stelle a Ballando con le stelle… Si attende l’ok di Paolo Belli a scendere in pista, ma arriverà”, ha fatto sapere il giornalista.