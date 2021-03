Massimiliano Rosolino/ “Ecco perchè dissi di no Isola dei famosi…”

Massimiliano Rosolino è il nuovo inviato de L’Isola dei famosi, al via questa sera lunedì 15 marzo su Canale 5. L’ex campione di nuoto si prepara a stare tre mesi lontano dalla compagna Natalia Titova e dalla due figlie, Vittoria Sidney, Sofia Nicole. In una recente intervista SuperGuida Tv, Rosolino ha confessato di aver rifiutato in passato di partecipare al reality show: “Ero stato contattato per partecipare come naufrago. Ho rifiutato perché quando facevo l’atleta non potevo permettermi di andare sull’isola considerando che sarei andato incontro ad un deperimento fisico. Questo aspetto mi ha fortemente spaventato”. L’ex campione ha rivelato aver fatto un casting qualche anno fa ma di non aver passato la selezione. Ora invece è arrivato il suo turno. Tra i suoi predecessori nel ruolo di inviato, ricordiamo: Alvin, Stefano De Martino, Stefano Bettarini e il suo “collega” Filippo Magnini.

Natalia Titova, moglie Massimiliano Rosolino/ "Ho detto no all'Isola e poi lui..."

Massimiliano Rosolino: nuovo inviato de L’isola dei famosi 2021

Per Massimiliano Rosolino L’isola dei famosi sarà una straordinaria palestra, tra il day time, le clip e i collegamenti: “Posso imparare molto da questa esperienza”, ha detto a Libero Quotidiano. L’ex campione anticipa che cercherà di fare da collante tra lo studio e l’Honduras e a mettere ordine tra i naufraghi quando sarà necessario: “È un po’ come il nuoto: è uno sport individuale dove però conta molto anche la squadra che hai alle spalle”. Rosolino è convinto che il suo passato nello sport gli tornerà utile, “mi ha insegnato a sapermela cavare”. Ricordiamo che nel 2013 l’ex campione ha vinto “Pechino Express” insieme a Marco Maddaloni, ultimo vincitore dell’Isola dei Famosi. Per quanto riguarda le polemiche per la presenza di Daniela Martani, Massimiliano Rosolino non ha voluto esprimersi ma ha dichiarato di essere a favore del vaccino anti-Covid: “Non vedo l’ora di farlo“, ha detto a Libero Quotidiano.

LEGGI ANCHE:

MASSIMILIANO ROSOLINO/ Compagna Natalia Titova, la malattia: cosa le è successo?Natalia Titova e Massimiliano Rosolino/ Lei torna a ballare in tv e lui...

© RIPRODUZIONE RISERVATA