Massimiliano Rosolino, GF Vip in coppia con la compagna Natalia Titova?/ “No! Ma…”

Massimiliano Rosolino: cosa non gli è piaciuto all’Isola dei famosi 2021

L’anno scorso Massimiliano Rosolino è stato l’inviato dell’Isola dei Famosi, prendendo il posto di Alvin, che in questa edizione è tornato al suo ruolo storico nel reality show di Canale 5. In un’intervista rilasciata a La Webstar, l’ex nuotatore ha rivelato qualche retroscena della scorsa edizione: “Farsi prendere in giro da Ilary Blasi? In realtà a me non è pesato quello, non era concordato ma avevamo il patto ‘divertiamoci e chissenefrega, non mi dispiaceva. Non gradivo molto invece le critiche degli opinionisti per una questione di educazione. Se hai 25 anni e io ne ho 40… diamoci la mano e capiamo un po’ i ruoli, è l’ABC dello sport”. Ricordiamo che gli opinionisti dell’Isola dei famosi 2021 erano Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Escludendo per età Iva Zanicchi, la frecciatina di Rosolino è sicuramente rivolta al vincitore del GF Vip 5 e alla cantante.

Massimiliano Rosolino: basta reality show?

Per quanto riguarda il ritorno di Alvin come inviato dell’Isola dei Famosi, Massimiliano Rosolino ha detto: “Secondo me lui è il miglior inviato di sempre, è ovvio che poi io preferisco me stesso”. Al nuotatore è stato chiesto se farebbe il concorrente de L’Isola dei Famosi: “Se dopo Pechino farei altri reality? Avendo guardato da molto vicino l’Isola direi che è estremamente affascinante ma adesso no, poi mai direi mai, ma per ora no”, ha risposto a La Webstar. Ricordiamo che Rosolino ha vinto la seconda edizione di Pechino Express in coppia con Marco Maddaloni. Per quanto riguarda il Grande Fratello Vip, invece, Massimiliano Rosolino spinge per far partecipare la compagna Natalia Titova: “Il GF Vip in coppia con mia moglie? No, no niente GF ma ci manderei la Titova! Il mio sogno è che vada lei a fare un reality da qualche parte così me ne sto io con i bambini per qualche settimana in santa pace! Pensa che la Titova aveva fatto un casting uno o due anni fa per l’Isola dei Famosi. Provavo a mandare via lei e alla fine hanno preso me!”.

