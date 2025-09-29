Natalia Titova parla della storia d'amore con Massimiliano Rosolino: cos'ha rivelato

Oggi, 29 agosto, Massimiliano Rosolino sarà ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona per parlare della sua avventura come assistente di Milly Carlucci a Ballando con le stelle. Non solo, è possibile che Massimiliano parli anche della sua vita privata, nonché della sua lunga storia d’amore con Natalia Titova. Com’è noto, Natalia e Massimiliano si sono conosciuti nel 2006 proprio nello show di Rai 1, quando lui era concorrente e, da allora, non si sono più separati. Insieme, hanno anche avuto due figlie: Sofia Nicole e Vittoria Sidney.

Massimiliano Rosolino, chi è e malattia/ Cos'è l'osteoartrosi e come sta oggi

Nonostante i vent’anni insieme, non hanno ancora celebrato il loro amore con il matrimonio, sebbene non escludano di convolare prima o poi a nozze. Ma, qual è il segreto di un amore così duraturo? In una recente intervista a Repubblica, la ballerina ha spiegato di essere stata conquistata dalla leggerezza del compagno, che le ha permesso di sciogliersi nonostante il suo carattere “più inquadrato”. Dopodiché, ha deciso di parlare senza filtri e ha rivelato che, ad aiutarli, è anche il fatto che non si vedano tutti i giorni.

Chi ci ha provato con Natalia Titova a Ballando con le stelle?/ ‘Bomba' di Massimiliano Rosolino: “Almeno 4”

Natalia Titova senza filtri su Massimiliano Rosolino: cos’ha detto

“Siamo spesso via per lavoro e quindi ci vediamo poco. Forse anche questo aiuta“, ha raccontato Natalia Titova, spiegando come la distanza e gli impegni li abbiano portati a dare valore a ogni momento insieme. Nel corso degli anni hanno formato una famiglia, con le due figlie Sofia e Vittoria, e sono riusciti a bilanciare vita privata e carriera, senza mai mettere da parte le proprio passioni. Ad ogni modo, chissà se, intervistato da Caterina Balivo, Rosolino darà ulteriori dettagli della sua relazione con la coreografa.