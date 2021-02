Massimiliano Rosolino/ La malattia della compagna Natalia Titova: “Osteomielite”

Il nome di Massimiliano Rosolino in questi ultimi giorni è molto citato sul web. Il grande campione di nuoto, questa sera 16 febbraio ospite di Amadeus a I Soliti Ignoti, a quanto pare sarà uno dei grandi protagonisti della prossima edizione dell’Isola dei Famosi con Ilary Blasi. Questo riaccenderebbe inevitabilmente i riflettori sulla sua famiglia e sulla lunga storia d’amore con la ballerina e coreografa Natalia Titova. La loro è una storia molto solida che ha spesso affrontato grandi difficoltà, come raccontato anche di recente nel corso di un’intervista di coppia rilasciata a Serena Bortone a Oggi è un altro giorno.

Massimiliano Rosolino, la malattia di Natalia Nitova e l’amore per le figlie

Natalia Titova soffre sin da piccolissima di una malattia chiamata l’osteomielite. Lei stessa ha spiegato di cosa si tratta: “Sono nata con un ginocchio che non si muoveva, volevano mettermi un gesso ma mia nonna ha deciso di farmi visitare da un grande professore” – ha confessato – “Lui ha detto che dovevano operarmi immediatamente perché avevo un’infezione che mi stava mangiando l’osso“. In questi ultimi anni è stato proprio Massimiliano Rosolino a supportarla in tutto. I due, ricordiamo, dopo la scintilla scoccata a Ballando con le stelle, hanno avuto due figlie: Sofia Nicole, Vittoria Sidney.



