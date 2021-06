Massimiliano Rosolino/ “L’Isola dei Famosi? Mi mancano le mie figlie”, e in Ultima gara..

“Posso dire di no a mia figlia, quando torno sarà tutto suo”, con queste parole Massimiliano Rosolino sui social mostra una videochiamata con la figlia e lascia intendere che alla fine di questa sua esperienza all’Isola dei Famosi 2021 presto tornerà dalle figlie nate dal suo rapporto con Natalia Titova.

Le sue donne gli mancano e mai come questa volta è stato complicato per l’inviato perché non si è tornati a Milano per la finale e nessuno è andato avanti e indietro dall’Italia per sorprese e abbracci, nemmeno una toccata e fuga. Questo sicuramente ha reso tutto un po’ più difficile per via della lontananza fisica ma siamo sicuri che la prossima settimana il campione avrà modo di farsi perdonare dalle sue donne e anche dai suoi fan che adesso lo amano in questa veste di inviato un po’ trash di questa edizione dell’Isola firmata un po’ Ilary Blasi.

Massimiliano Rosolino in Ultima Gara in attesa della finale dell’Isola dei Famosi 2021

Prima della finalissima, però, questa sera Massimiliano Rosolino sarà di nuovo in pista con quella che è stata la sua grande passione, il nuoto, al fianco di altri campioni e di Raoul Bova che li ha voluti in Ultima gara. Lui stesso ha ricordato ai fan l’appuntamento di questa sera invitando tutti a godersi questo momento di introspezione “fino all’ultimo tuffo”. Lo stesso capo del progetto, Bova, ha ringraziato Rosolino e gli altri per essersi messi in gioco ed essersi lasciati andare aprendo il loro cuore e raccontando così la loro esperienza in questo film. Come andranno gli ascolti e quale sarà il futuro di Rosolino dopo il successo come attore e inviato?

