Massimiliano Rosolino/ “Natalia Titova? Matrimonio in vista…” (Vieni da me)

Massimiliano Rosolino senza filtri nell’intervista rilasciata ai microfoni di Vieni da me e spunta una bella novità. Il nuotatore è stato protagonista del format “intervista con emoticon” e l’emoji scelta per la compagna Natalia Titova non lascia spazio a dubbi sul futuro della coppia: “matrimonio”, nozze d’arancio in arrivo per l’ex atleta e la nota ballerina. Rosolino ha poi parlato di altri tra amici e colleghi, a partire da Filippo Magnini: «Ha avuto un paio di anni veramente durissimi, che ha chiuso in bellezza sportivamente e umanamente. La cosa più bella è che sta arrivando un bambino. Secondo me, è molto vanitoso come il sottoscritto. In questo periodo abbiamo fatto un sacco di dirette e lui, con le luci, non aveva un capello fuori posto». Rosolino si è poi soffermato su Milly Carlucci, che gli ha permesso di conoscere Natalia Titova nell’esperienza a Ballando con le stelle: «Non le sfugge mai niente, non l’ho mai vista con l’occhio stanco: è sempre pronta!». Infine, una battuta su Fabio Rovazzi e su una recente hit che ha fatto il giro delle radio: «La canzone “Andiamo a comandare” è insopportabile, non ce la faccio più (ride, ndr). L’ho ascoltata milioni di volte, ma non ce la faccio più».



