Massimiliano, Rosy e Letizia, provvedimento disciplinare al Grande Fratello: video incastra/ Cos’è accaduto

Grande Fratello 2024, provvedimento disciplinare per alcuni concorrenti: cos’è successo

Nei giorni scorsi Grecia Colmenares ha chiesto espressamente agli autori del Grande Fratello 2024 di prendere seri provvedimenti contro tutti i concorrenti che parlano senza indossare il microfono. La richiesta dell’attrice di Topazio è stata riportata da Biccy, in pratica ha chiesto una sorta di multa per tutti coloro che parlando senza il microfono, soprattutto nel letto, perché lei ascolta tante cose non belle. Ed adesso pare proprio che gli autori hanno esaudito la sua richiesta.

Il Grande Fratello 2024 ha preso un provvedimento disciplinare contro alcuni concorrenti (Massimiliano Varrese, Rosy Chin, Letizia Petris ed altri) perché colpevoli di violare il regolamento continuando a parlare senza microfono ripetutamente. E dunque il loro budget settimanale per la spesa è stato abbassato del 30%, passando da 320 a 220 euro per l’inosservanza delle regole e dei ripetuti richiami. Il provvedimento ha reso il clima nella Casa rovente.

Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi: scambio di accuse al Grande Fratello 2024

Il provvedimento disciplinare del Grande Fratello 2024 che ha colpito tutti i concorrenti, ha fatto storcere il naso a Massimiliano Varrese. L’attore ha accusato platealmente Beatrice Luzzi di essere la causa della sanzione perché spesso parla ed ha parlato con Vittorio Menozzi senza microfono. Da parte sua l’attrice ha ricambiato le stesse accuse al collega. Insomma cresce la tensione nel reality ed adesso sui social spuntano video in cui vengono immortalati alcuni gieffini a violare il regolamento.

Massimiliano Varrese, Rosy Chin e Letizia Petris, vengono immortalati nei video in questione mentre parlano senza microfono. Nel clip si vede Letizia che parlando di Rosy Chin dice: “Tante cose ce le siamo dette senza microfono a letto e le sappiamo solo io e lei” e poi anche Massimiliano che aggiunge: “Le avevo chiesto di parlare anche senza microfono! Dove? Da qualche parte”. Nel video si vede anche Rosy, nascondersi negli armadi a parlare per eludere microfoni e telecamere.











