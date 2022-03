Massimiliano Salvi, compagno di Cristiana Ciacci/ Una grande famiglia

Massimiliano Salvi, chi è il compagno di Cristiana Ciacci?

Cristiana Ciacci, figlia di Little Tony, è da sempre molto riservata sulla sua vita privata. Sappiamo che ha cinque figli, avuti da tre papà diversi. I nomi dei figli iniziano tutti con la lettera M (“M” da mamma): Mirco, Melissa, Martina, Melania e Mattia. Al fianco di Cristiana da un po’ di anni c’è Massimiliano Salvi, detto Max. Su di lui si sa molto poco, ma stando a quanto trapela dai social, Max è il padre di Melania e Mattia, gli ultimi due figli di Cristiana. Sui profili social di Max, infatti, ci sono molte foto con i due piccoli di casa, tra serate al cinema con la mamma e prime volte sui pattini.

Cristiana Ciacci, Max e i cinque figli

Anche sui profili social di Cristiana Ciacci ci sono foto insieme a Massimiliano Salvi. “Festeggiando il compleanno di Max in un posto stupendo insieme a persone speciali”, ha scritto la figlia di Little Tony lo scorso agosto in occasione del 45esimo compleanno del compagno, di qualche anno più giovane della cantante. Nella foto, compaiono anche i piccoli Melania e Mattia. L’ultima foto che vede Cristiana insieme a Max risale allo scorso febbraio, in occasione del compleanno della cantante (che coincide con quello del padre Antonio Ciacci): nella foto di gruppo ci sono tutti e cinque i figli di Cristiana, “Family“, è la semplice didascalia.

