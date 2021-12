Massimiliano Vado, marito Michela Andreozzi/ “Siamo simbiotici, appiccicosi”

Massimiliano Vado l’unione civile con Michela Andreozzi

L’attore e regista Massimiliano Vado è il marito di Michela Andreozzi. Si sono conosciuti nel 2013 su un set: “Eravamo compagni di riprese in Stai lontana da me di Alessio Maria Federici. Prima scena, su un altare: dovevamo baciarci. Quando d’improvviso arriva quello che non sapendo stavi cercando, i tentativi per cui sei passato prima li dimentichi”, ha raccontato la Andreozzi a Vanity Fair. I due attori si sono uniti civilmente durante il Wedding Day, il 21 maggio 2015, in Campidoglio: “Una sera due nostri amici gay ci hanno chiesto: “Vi sposate, voi che potete?”. Ci è venuto naturale rispondere: “Quando potrete anche voi”. Poi abbiamo scoperto che dicevano così anche Brad Pitt e Angelina Jolie. E quando, sulla loro scia, hanno iniziato a chiamarci “i Vadozzi”, non abbiamo più potuto tirarla per le lunghe”, ha detto l’attrice a Vanity Fair, spiegando perché hanno deciso di sposarsi nel giorno delle registrazioni delle prime unioni civili al comune di Roma.

Massimiliano e Michela Andreozzi: ecco perché non hanno figli

Massimiliano Vado e Michela Andreozzi non possono e non voglio avere figli. “Tanti anni fa ho scoperto di non potere avere figli. Il mio ex marito li desiderava mentre per me già allora era quasi una tappa obbligata, una cosa che veniva da sola dopo il matrimonio. Così dopo un po’ che ci provavamo e non arrivavano, ho scoperto di avere una pesante insufficienza ormonale”, ha spiegato l’attrice a Vanity Fair. Il primo matrimonio è finito e la Andreozzi ha poi incontrato Massimiliano: “Abbiamo una vita molto felice, un rapporto appagato… Magari tra un paio d’anni potremmo provare la strada dell’affidamento, non lo escludo”. Parlando del suo rapporto con Michela, Massimiliano Vado ha detto: “Siamo simbiotici, appiccicosi, soffriamo l’assenza, il dover stare separati. Io non so come fanno quelli che vivono nella distanza di due città, con in mezzo un oceano”.

