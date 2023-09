Massimiliano Varrese: altro due di picche clamoroso da Heidi Baci/ Il confronto, al Grande Fratello 2023

Grande fratello 2023, Heidi Baci e Massimiliano Varese lontani più che mai: il confronto

Tira aria di maretta tra le mura della Casa di Grande Fratello 2023, nell’attesa per la quinta puntata del reality, e accade tra Massimiliano Varrese e Heidi Baci. E il motivo è presto detto. A quanto pare tra la gieffina non popolare, la nip, e l’attore di serie TV famose, il vip, c’é un contenzioso in atto su un sospetto interesse di Massimiliano verso Heidi, che non sarebbe corrisposto dalla giovane, una dinamica da cui deriverebbe l’improvviso distacco della gieffina verso il gieffino -secondo quest’ultimo. E non a caso fa ora discutere il popolo nel web il nuovo confronto tra i due protagonisti al Grande Fratello 2023, le cui immagini, con quello che passa al centro della cronaca web come l’ennesimo due di picche di Heidi Baci verso Massimiliano Varrese, sono particolarmente virali via social.

“Mi dispiace se ho dato questa mia impressione – fa sapere l’attore, parlando ad Heidi, prima della quinta puntata del Grande Fratello 2023-, era proprio l’ultima cosa che volevo dare di me nei tuoi confronti. Mi dispiace tanto, però non c’è mai stato il momento in cui sono riuscito a parlarti in un certo modo. -Massimiliano Varrese quindi prosegue-. Ti volevo parlare così già da prima. Io non ho valutato determinate cose…era meglio che stavo zitto. Forse ti ho detto quella cosa del sogno troppo presto, forse è stata frettolosa, ma non era un comunicarti chissà che cosa”. Quello che sembra essere il tentativo per una riappacificazione tra le parti, da parte dell’attore verso la nip dopo l’allontanamento al Grande Fratello 2023 di lei dovuto alla corte serrata di lui, poi prosegue: ” Magari sto qua dentro da più giorni di te e ho perso un attimo la cognizione dei tempi. E mi dispiace di questo perché si è creata una situazione in cui mi trovo un po’ in imbarazzo.”.

Il confronto tra le parti, dopo la “corte”

La nip del Grande Fratello 2023, Heidi Baci, dal suo canto, taccerebbe il coinquilino Massimiliano Varrese di assumere una condotta poco chiara nei suoi riguardi, alternando momento di gioco a momenti di serietà, anche nel suo “corteggiamento”:

“Tu hai detto una cosa e io ho reagito ridendo, con leggerezza ok? Quindi mi alzo e me ne vado. Oppure sorrido, lo sai io sono una persona allegra, c’ho voglia di ridere e scherzare. Mica devo stare qua a mettere il muso alla gente…Allora perché poi tu vieni a cercare la serietà? -Heidi Baci non ci sta ai tira e molla-. Perché poi vieni a dire “eh, ti alzi” o vieni allo specchio mentre io mi strucco in evidente difficoltà a dirmi “eh, ti direi delle cose ma siamo qui”…Dille ste cose. Tu hai mandato segnali di divertimento, di gioco, ti piace stuzzicare, ai quali io ho risposto con sorriso, tranquillità, gioco anche io. E così doveva rimanere.”

A quanto pare tra i due gieffini c’é stata la sospensione della conoscenza, e al confronto l’attore Massimiliano Varrese incalza così Heidi Baci: “Ma cosa ho fatto? Quando mi sono frenato sai che mi hai detto? “Perché mi ignori?” ma io non ti ho ignorato. Poteva finire là. Ma chi fa i capricci? Heidi, non facciamo passare messaggi che non sono…Io ho sbagliato a sopravvalutare, ho sbagliato a pensare di magari trovare una persona con una certa sensibilità. Io ti ritengo una persona molto sensibile e intelligente….Ho sbagliato io. Ti sto dicendo che mi dispiace se ho sbagliato i tempi e le modalità. Ieri sera mi sono stranito perché hai fatto passare un messaggio…”.

A questo punto, come riprende IsaeChia, nella conversazione spunta una cosa mai detta che Varrese intenderebbe dire alla coinquilina:

“Ma così si è creato questo fumo , volevo già dirti ste cose prima ma non c’è stato modo“. Il confronto volto ad un chiarimento tra le parti, a quanto pare, non riesce però a risanare la convivenza pacifica dalla crepa con Heidi Baci, che lamenta di non riuscire a comprendere il silenzio di Massimiliano Varrese. Quindi i due gieffini restano lontani: “Ok, non dirmi niente, apposto”, chiude con il nuovo due di picche al vip, Heidi.

