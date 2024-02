Massimiliano Varrese attacca Letizia Petris al Grande Fratello/ “E’ una bambina viziata, deve crescere”

Massimiliano deluso da Letizia Petris: il duro sfogo

Massimiliano Varrese ha preso piuttosto male le nomination della settimana, giunte anche da quello che l’attore definisce ‘il gruppetto dei giovani’. La discussione lo ha visto protagonista anche durante la diretta al Grande Fratello di ieri sera, in cui ha accusato Anita, Letizia, Perla, Paolo e altri di essersi coalizzati contro di lui per una mera strategia.

L’attore si è poi lasciato andare a un lungo sfogo dopo la puntata, con Giuseppe Garibaldi indirizzato in particolare a Letizia: “Dopo tutto quello che ho fatto, che ho dato. Come l’ho difesa, abbracciata, come l’ho supportata. Sono l’unico che l’ha fatto dall’inizio. Sono due giorni che cerco amorevolmente di chiarire con lei, io sono quello cattivo? Potevi evitare dopo tutto quello che io ho passato qui dentro e che ho fatto soprattutto per lei e per molti di voi, in sordina, perchè io non ‘showino’. Faccio lo show sulla mia bontà e il mio modo di essere, l’ho sempre fatto in silenzio con le persone.”

Massimiliano Varrese accusa: “Letizia è una bambina viziata”

Massimiliano Varrese, nonostante Giuseppe cercasse di placare gli animi, ha continuato a parlare alterato non volendo sentire ragioni: “Sono due giorni che continua a dire che io sono cattivo. Letizia, mi dispiace per lei, è una bambina viziata che deve crescere. Due volte ho parlato facendo delle critiche al gruppetto dei giovani, una quattro mesi fa a tavola e sono stato tre settimane da solo in piscina.”

E ancora: “Trattato come non so che cosa e adesso perchè ho fatto un appunto costruttivo… se permetti io devo dire la mia sulle nomination. Non voglio accettare il fatto che tu ti coalizzi e nomini me come capro espiatorio. E stasera poteva benissimo dire “sono delusa, non mi è piaciuto quello che hai detto”, ma dirmi che sono un falso e farmi passare per cattivo, che ho recitato tutto il tempo da lei non lo accetto” conclude Massimiliano Varrese ancora alterato.

