Massimiliano Varrese attaccato dal pubblico al Grande Fratello 2023/ “Regalategli una squalifica”

Massimiliano Varrese finisce nel mirino dei telespettatori: “Merita questo regalo di compleanno”

Massimiliano Varrese non viene risparmiato dal pubblico del Grande Fratello 2023 neanche nel giorno del compleanno. L’attore ed ex interprete della fiction di Mediaset Carabinieri è stato bersagliato sui social dal pubblico, che proprio non riesce a digerire il gieffino visti i suoi comportamenti spesso finiti nel mirino della critica. Il 6 gennaio infatti Massimiliano Varrese compirà gli anni e per tale ragione ha voluto ringraziare i propri compagni di avventura al Grande Fratello 2023, mandando anche un saluto a Beatrice Luzzi in questo momento così complesso dopo la scomparsa del padre.

Queste le parole di Massimiliano Varrese al Grande Fratello, con l’artista che si è lasciato andare a un bilancio:“Ci sono stati momenti difficili, ma devo ringraziarvi uno a uno. Ho trovato una forza che non avrei trovato altrimenti. Mi è bastato guardare nei vostri occhi. I valori del rispetto, della gentilezza vincono. Mi stavo dimenticando di me stesso. Ho sempre cercato di proteggere gli altri. Mi sembrava giusto rispettare il momento di grande sofferenza”. Il profilo Instagram ufficiale del Grande Fratello ha poi pubblicato un messaggio di auguri rivolto a Varrese: “Happy Birthday, Maxi“. Tuttavia nei commenti tantissimi utenti si sono scagliati contro Massimiliano Varrese, chiedendonela squalifica: “Come regalo di compleanno squalificatelo”, “E’ stato graziato anche troppe volte”.

Grande Fratello 2023, Massimiliano Varrese si riavvicina a Monia?

Intanto nella casa del Grande Fratello 2023, Massimiliano Varrese sembra sempre più vicino a Monia La Ferrera, la sua ex fidanzata ormai da qualche settimana entrata in gioco nel reality condotto da Alfonso Signorini. Massimiliano Varrese non risulta certo indifferente a Monia La Ferrera, che nella Casa ha confessato i suoi sentimenti per l’attore a Fiordaliso, Greta Rossetti e Perla Vatiero. “Mi sento a caso, sono un po’ emozionata, mi fa piacere se lui si avvicina, è normale che lo guardo, la mattina appena sveglio guardo se è nel letto.” ha confidato Monia sui suoi sentimenti e su cosa prova verso Massimiliano Varrese.

Successivamente Monia ha aggiunto su Varrese: “Non mi dispiace Massimiliano, è un bel uomo, ha un bel carattere è un gentiluomo e mi fa stare bene”. Gli sguardi tra Massimiliano e Monia La Ferrera al Grande Fratello 2023 non sembrano mentire e qualcosa hanno notato anche gli altri concorrenti. Per Greta Rossetti, Massimiliano e Monia La Ferrera avrebbero cambiato atteggiamento, mostrandosi più sereni e appagati ed è palese che entrambi stiano provando qualcosa l’uno per l’altra.











