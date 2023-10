Massimiliano Varrese: “Beatrice Luzzi ha violato la mia intimità”/ Signorini sbotta: “Non sei a casa tua”

Massimiliano Varrese ancora contro Beatrice Luzzi

Non c’è tregua tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi. Nel corso della decima puntata del Grande Fratello 2023, tra i due, è andato in scena l’ennesimo confronto durante il quale l’attore ha puntato il dito contro Beatrice. Stavolta, a scatenare la reazione di Massimiliano è stato un gesto fatto dall’attrice negli scorsi giorni. Per cercare di riportare un clima di serenità in casa, Beatrice aveva cercato un dialogo con Varrese accomodandosi sul suo letto. Un gesto, però, che non è stato assolutamente apprezzato dall’attore che, dopo essersi lamentato con i compagnia, ha espresso la propria opinione durante il collegamento con Signorini.

Beatrice, commentando il proprio gesto, lo ha definito “di distensione“, ma Massimiliano non ha condiviso le sue parole. “Sei bugiarda come sempre. Una che due ore prima, in puntata, mi dà del serpente non può venire nel mio letto di notte. E’ una violazione della mia intimità, della privacy”, ha svottato Varrese.

La reazione di Alfonso Signorini

Le parole di Massimiliano Varrese non sono affatto piaciute ad Alfonso Signorini. “È come se fossi entrata in casa mia senza bussare e chiedere permesso, non si tratta di ruoli lei vuole fare la vittima affinché io sia carnefice”, ha aggiunto ancora Varrese, ma Signorini gli ha così ricordato di essere in un reality show e non a casa sua.

«Massimiliano non sei in casa tua, sei al Grande Fratello non parlare di privacy se sei qua dentro», spiega il conduttore. «Hai ragione intendevo intimità. Beatrice è falsa come un soldo bucato», aggiunge ancora l’attore mentre Beatrice puntualizza «Io volevo fare una gesto di distensione e leggerezza». Tra Varrese e la Luzzi, dunque, sembrerebbe non esserci la possibilità di un chiarimento definitivo.

