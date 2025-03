La dolorosa separazione tra Massimiliano Varrese e l’ex compagno Valentina Melis: “E’ rimasto il rispetto ma…”

Forse non tutti sanno che da qualche anno a questa parte, la storia d’amore tra l’attore Massimiliano Varrese e Valentina Melis è terminata con una dolorosa separazione. Nonostante la fine della loro relazione, Massimiliano e Valentina hanno deciso di restare in buoni rapporti, anche e soprattutto per tutelare la figlia Mia. Conosciutisi nel 2009 grazie ad un impegno di lavoro, dopo due anni sono diventati genitori per la prima volta coronando un sogno.

Quando lui ha partecipato di recente al Grande Fratello ha ripercorso un po’ tutta la sua relazione con l’ex compagna nella casa, ammettendo di aver patito parecchio dopo la rottura. “Abbiamo deciso di percorrere strade diverse ma tra di noi c’è sempre stato grande rispetto”, aveva assicurato lui all’interno della casa più spiata di Italia.

Massimiliano Varrese, dall’amore con l’ex compagna Valentina la nascita della figlia Mia: “Fu fortemente voluta”

Lo showman, parlando della sua relazione finita male con Valentina Melis, ha precisato più di una volta di aver conservato un ottimo rapporto e di esserne felicissimo. Un traguardo che rende la famiglia Varrese ancora molta unita e compatta, nonostante i molteplici cambiamento. “Noi non siamo più una coppia e ci sono stati due anni di sofferenze non lo nascondo, ma il nostro privilegio è poter dire di essere ancora famiglia”, ha raccontato Massimiliano.

Parole splendide per la madre di sua figlia Mia, che resta il frutto d’amore più prezioso di una storia importante. “Nostra figlia è stata una bambina voluta, desiderata, amata. Per il suo bene io e Valentina abbiamo messo da parte i nostri dissapori”, ha sottolineato fiero e orgoglioso l’ex ballerino e attore.