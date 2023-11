Massimiliano Varrese choc/ “Donne famose ci hanno provato con me, se faccio i nomi succede il delirio”

Massimiliano Varrese rivela di essere stato corteggiato da molte donne famose

In queste ore, Massimiliano Varrese è tornato nel ciclone delle polemiche per alcune dichiarazioni sugli amori e corteggiamenti passati sul set. L’attore ha, infatti, confessato a Rosy Chin di aver avuto molte corteggiatrici note di cui non ha svelato l’identità per non creare problemi.

“Se ci sono stati solo bacini? Sì, solo contatto. Come Beatrice con Gerard Butler? Io meglio se non parlo, sennò mi arrivano denunce da tutte le parti fidati. Se faccio i nomi di quelle donne che mi hanno rotto le scatole sui set succede un delirio. No, non è che me la tiro, racconto la verità” afferma il concorrente che non ha, però, rivelato nessun nome. Alfonso Signorini tornerà sull’argomento?

Massimiliano Varrese e il tragico racconto sulla morte dello zio: “E’ stato assassinato”

L’attore è stato protagonista di un racconto drammatico, che ha deciso di confidare nella casa del Grande Fratello: “Mi sono fatto carico di un senso di colpa troppo grosso e ingiusto per l’omicidio di mio zio. Io gli avevo fatto una promessa, gli avevo detto: ‘Non ci andare più in discoteca, ti pago io i 100 euro della serata’. Poi invece non ho mantenuto questa promessa e pochissimi mesi dopo mi arriva la telefonata che avevano assassinato mio zio in discoteca“.

E ancora: “Per questo senso di colpa ho distrutto un sacco di cose e ho vissuto un periodo di grande sofferenza. Ho cominciato a perdere i contratti, è scivolata la mia carriera. Mi ha distrutto. – ha aggiunto ancora in diretta al Grande Fratello – È stato un lungo percorso. All’epoca mi stavo trasferendo a Los Angeles per lavorare con un’agenzia molto grossa, poi ho saputo della morte di mio zio e ho distrutto tutto. Non ne ho voluto più sapere niente. Me ne sono andato in campagna da solo, senza niente, per due anni. Solo col tempo sono riuscito ad andare avanti.











