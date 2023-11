Massimiliano Varrese choc: “Mi sento in colpa per l’omicidio di mio zio”/ “Mi ha distrutto, ho perso tutto”

Massimiliano Varrese, rivelazione choc al Grande Fratello 2023: “Hanno assassinato mio zio e mi sentivo in colpa”

Sono dichiarazioni drammatiche quelle fatte da Massimiliano Varrese al Grande Fratello 2023. L’attore parla della morte di suo zio e di come la sua vita sia drasticamente cambiata dopo quell’evento. “Mi sono fatto carico di un senso di colpa troppo grosso e ingiusto per l’omicidio di mio zio.” ha esordito Varrese in un confessionale mostrato su Canale 5. L’attore rivela come, nel momento culmine della sua carriera e a un passo da una svolta importante, l’omicidio di suo zio abbia distrutto tutto, lui compreso.

“Io gli avevo fatto una promessa, gli avevo detto: ‘Non ci andare più in discoteca, ti pago io i 100 euro della serata’. Poi invece non ho mantenuto questa promessa e pochissimi mesi dopo mi arriva la telefonata che avevano assassinato mio zio in discoteca“.

Massimiliano Varrese: “Dopo l’omicidio di mio zio ho distrutto tutto”

Varrese è entrato nel dettaglio, raccontando che l’uomo “faceva il buttafuori”, e che “Per questo senso di colpa ho distrutto un sacco di cose e ho vissuto un periodo di grande sofferenza. Ho cominciato a perdere i contratti, è scivolata la mia carriera.”

“Mi ha distrutto. – ha aggiunto ancora in diretta al Grande Fratello – È stato un lungo percorso. All’epoca mi stavo trasferendo a Los Angeles per lavorare con un’agenzia molto grossa, poi ho saputo della morte di mio zio e ho distrutto tutto. Non ne ho voluto più sapere niente. Me ne sono andato in campagna da solo, senza niente, per due anni. Solo col tempo sono riuscito ad andare avanti.” ha concluso.

