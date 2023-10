Massimiliano Varrese choc su Beatrice Luzzi: “Faccia da serpe”/ “Ha venature gialle negli occhi…”

Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi: nessuna tregua al Grande Fratello 2023

Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi non riescono a trovare un punto d’incontro. L’attore si è lasciato andare a nuove dichiarazioni nei confronti dell’attrice che hanno scatenato la reazione del web. Se nella casa Beatrice non è riuscita a conquistare la simpatia dei concorrenti, così non è per il pubblico che le ha già regalato l’immunità eleggendola la preferita. Nelle scorse ore, tra Massimiliano e Beatrice che hanno avuto gli sconti più accesi, sembrava ci fosse stata una tregua, ma a quanto pare non è affatto così perché l’attore ha nuovamente puntato il dito nei confronti della Luzzi.

“Ieri sera mi sono accorto di una cosa. Con quella cattiveria mi ha guardato dritto. Ha delle venature gialle dentro gli occhi. Secondo alcune cose della psicosomatica della medicina tradizionale cinese quando hai le venature così gialle è che hai molta bile, tanta rabbia. Ho proprio visto queste venature gialle e ho capito”, le parole dette ad Alex Schwazer.

Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi nemici al Grande Fratello 2023?

Tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi, tuttavia, sarebbe accaduto anche. stando a quanto raccontato dall’attore a Heidi, Samira e Fiordaliso, l’attore avrebbe cacciato dal proprio letto Beatrice che si era appoggiata per poter chiacchierare con gli altri inquilini della casa del Grande Fratello.

“Se è vero che l’ho cacciata? Sì ma aspettate. Io ero nel mio letto con Ciro di notte. Lei arriva tutta scialla, si appoggia al letto e inizia a parlare con altra gente. Io l’ho guardate e le ho detto ‘te ne puoi andare dal mio letto?’. Ma veramente mi prende in giro? Non esiste. Ipocrita, dopo che in mystery con quella faccia da serpente dritta con gli occhi iniettati di gialli… dopo ti trovo sul mio letto? Ma ringrazia Dio che ti ho detto educatamente ‘vattene dal mio letto’. Io sono una persona coerente e non falsa”.

