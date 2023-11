Massimiliano Varrese ci prova con Perla Vatiero?/ “Ho notato certi sguardi. Non dico più nulla…”

Tutti pazzi per Perla Vatiero al Grande Fratello 2023

L’ingresso di Perla Vatiero nella casa del Grande Fratello 2023 ha scatenato non solo l’entusiasmo del pubblico, ma anche quello degli altri concorrenti. La bellezza dell’ex fidanzata di Mirko Brunetti, in particolare, pare abbia colpito, in particolare, due concorrenti. A quanto pare, infatti, Massimiliano e Giuseppe avrebbero rivolto le prime attenzioni a Perla Vatiero lasciandosi andare a delle dichiarazioni. Il primo a parlare di Perla è stato Massimiliano che, chiacchierando con Ciro Petrone, ha spiegato di aver notato degli sguardi da parte di Perla.

“Non mi far parlare, che io noto cose che non devo dire. Sì, non fare lo scemo. Ho sbagliato… No, io non dico più nulla. Non posso dire altro, non fatemi parlare e non mettetemi nei casini, basta“, ha chiosato Massimiliano.

Le parole di Giuseppe Garibaldi su Perla

Molto più esplicite le dichiarazioni di Giuseppe Garibaldi che, dopo aver deciso di chiudere definitivamente, almeno per ora, la storia con Beatrice Luzzi, non nega di essere stato colpito dalla bellezza di Perla. “Lei è davvero molto bella. Mo la stresso, sì adesso vado. Mi picchia Mirko? Ma che c’entra, che me ne frega, è la ex, mica stanno più insieme. A lei ho già detto che se avrò dei comportamenti che la infastidiscono deve dirmelo. Per quanto riguarda Mirko invece non ci sono problemi, lui non ci sta insieme e ha un’altra ragazza. Dai impari una cosa e ne sbagli altri io non so più cosa fare e come farti capire tutto“, le parole del calabrese.

Come reagirà Perla Vatiero di fronte alle dichiarazioni di Garibaldi e Varrese? E quale sarà la reazione di Mirko? Lo scopriremo nella prossima puntata.











