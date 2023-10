Massimiliano Varrese contro Beatrice Luzzi “bugiarda come sempre”/ “Due ore prima mi chiami serpente, poi…”

Beatrice Luzzi, il gesto non apprezzato da Massimiliano Varrese: “Bugiarda“

La tregua tra Beatrice Luzzi e gli altri coinquilini del Grande Fratello 2023 è durata poco, e in Casa si consuma l’ennesimo scontro in particolare con Massimiliano Varrese. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato un gesto specifico dell’attrice: quello di sedersi sul letto dell’attore, mentre lui stava confidando alcune cose intime con altri coinquilini, che però è stata vista come una violazione della privacy da parte sua. In diretta la Luzzi prova a spiegare per quale motivo si sia seduta sul suo letto: “Semplicemente per fare un gesto di distensione“.

Varrese però non le crede affatto: “Sei bugiarda come sempre. Una che due ore prima in puntata mi dà del serpente, non può venire nel mio letto di notte: è una violazione dell’intimità, della privacy“. Ritiene infatti che lei faccia la vittima, e che se voleva un chiarimento poteva benissimo farlo, ma in un altro modo: “Se voleva chiarire, mi prendeva il giorno dopo da parte e parlavamo. Tu vuoi fare la vittima affinché io sia il tuo carnefice, e con me non funziona“,

Beatrice Luzzi: “Mi è sembrato carino fare un gesto di leggerezza“

Beatrice Luzzi si sente sempre più isolata al Grande Fratello 2023 e, attraverso alcuni segnali di distensione, prova a riavvicinarsi a Massimiliano Varrese: “Non posso parlare a quattr’occhi con lui. L’unica speranza mia per sopravvivere qua dentro è fare gesti di distensione che alleggeriscano, al di là delle parole, e che ritengo maturi“. E, sempre in riferimento al medesimo gesto, ribadisce: “A me è sembrata una cosa carina, proprio perché eravamo arrivati ai ferri corti, fare un gesto di leggerezza“.

Tuttavia l’attore è un fiume in piena e si sfoga nuovamente contro di lei: “Sii coerente una volta nella vita, sei ipocrita. Devi chiedere scusa a un sacco di persone qua dentro. Sei falsa, due ore prima mi chiami serpente, poi ti siedi sul mio letto“. Inoltre, a far discutere, sarebbe un tacito accordo siglato tra Beatrice e Giuseppe Garibaldi, affinché lui venga a riferirle cosa i compagni dicono di lei. L’attrice spiega: “Le mie parole vengono travisate e male interpretate, quindi gli ho detto: ‘Prima di reagire a quello che ti dicono, vieni da me e cerchiamo di capire quanta verità c’è’“.











