Massimiliano Varrese contro tutti al Grande Fratello 2023/ “Alla prima occasione hanno puntato il dito…”

Grande Fratello 2023: Massimiliano Varrese conferma le ostilità dei coinquilini

Uno dei punti cardine del Grande Fratello 2023 è senza dubbio Massimiliano Varrese; l’attore è ogni settimana, anche suo malgrado, al centro delle tematiche e nelle ultime settimane il suo nome è associato principalmente ad un cambio di rotta piuttosto influente. Il suo atteggiamento, a detta sua, avrebbe di recente portato alcuni concorrenti a cambiare l’umore nei suoi confronti soprattutto dopo l’armistizio con Beatrice Luzzi.

Già la scorsa settimana Massimiliano Varrese ha sbottato contro alcuni concorrenti del Grande Fratello 2023 – se non tutti – in merito all’atteggiamento schivo nei suoi confronti dopo la pace con Beatrice Luzzi. Come evidenziato nel corso della 19a puntata del reality, le ostilità a distanza di giorni non si sono ancora placate. “Io voglio tornare sotto i riflettori? Come vuoi che risponda, è in realtà il contrario. Vedo un voltafaccia che mi delude molto; sto facendo delle riflessioni su me stesso e sapevo che quando mi sarei avvicinato a Beatrice sarebbero state queste le conseguenze. Alla prima occasione questi ragazzi puntano il dito senza argomentazioni…”.

Massimiliano Varrese non risparmia nessuno, Fiordaliso non ci sta: “Non se ne può più!”

Già dalle prime parole di Massimiliano Varrese – incalzato da Alfonso Signorini nel corso della 19a puntata del Grande Fratello 2023 – è stato evidente un certo risentimento nei confronti dei coinquilini per le questioni già espresse nelle scorse settimane. l’attore ha poi rincarato la dose: “Mi sono reso conto dei miei errori, sarò molto più neutro e sarò schietto e sincero nelle varie situazioni e nei rapporti anche con loro. C’è stata una frattura difficile da ricomporre… Il rapporto con Rosy e Fiordaliso? Ci siamo confrontati, però certe parole volte a condannare il sottoscritto non mi sono piaciute”.

Alle parole pronunciate in diretta da Massimiliano Varrese ha poi replicato anche Fiordaliso: “Non se ne può più, da martedì c’è un clima pesantissimo. Non so perché fa così, avremmo pure sbagliato, però non capisco perchè fare così”. L’attore non l’ha presa bene e sono volate parole forti tra i due prima che intervenisse Vittorio Menozzi nel tentativo di placare gli animi. La diatriba è poi continuata con Letizia e Anita, entrambe convinte che il concorrente abbia: “Fatto tutto da solo”. L’argomento si è così concluso, ma è evidente che il clima continuerà ad essere teso ancora per un po’.











