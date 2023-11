Massimiliano Varrese crolla al Grande Fratello: “Ho nostalgia di mia figlia”/ Il consiglio di Beatrice Luzzi

Beatrice Luzzi spende uno speciale consiglio per Massimiliano Varrese al Grande Fratello

Il rapporto tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese continua ad interessare il pubblico del Grande Fratello di Alfonso Signorini. Dopo settimane di liti e sfuriate l’uno contro l’altra, i due concorrenti del reality di Canale Cinque sembrano aver trovato diversi punti d’incontro in queste settimane. Il loro rapporto è divenuto sempre più intimo e nelle scorse ore Beatrice Luzzi si è sentita di avanzare dei preziosi consigli nei confronti del collega, che ha vissuto un momento di sconforto a causa della nostalgia della figlia.

Selvaggia Lucarelli nuovo attacco a Simona Izzo/ Il gesto social non lascia dubbi: "Radical chic di mer*a"

L’attore, apprezzato in fiction di successo come Carabinieri, colpito dai consigli recenti della Luzzi ha deciso di confidarsi con lei anche sulla mancanza della figlia: “Sono due mesi che non la sento, non sono mai stato così lontano da lei senza nemmeno una telefonata. La prima volta che non ci sto in un passo tanto importante per lei come la prima elementare che ha cominciato quest’anno”.

Rossella Erra "Selvaggia Lucarelli? Non ci frequentiamo"/ "Altri la temono, io no"

Beatrice Luzzi, essendo anche lei mamma, forse è l’unica davvero in grado di comprendere Massimiliano Varrese. L’ex interprete di Eva Bonelli nella storica soap Vivere si è detta vicina al compagno di gioco, ma allo stesso tempo è andata dritta al punto spendendo un nuovo consiglio: “Cerca di non fare il mammo, sei qui per lavoro“. Tradotto: “Lo stai facendo anche per lei questo programma”. Parole che ancora una volta hanno tranquillizzato Massimiliano Varrese.

Lo sfogo di Massimiliano Varrese con i compagni di gioco

Mentre il legame tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi sembra farsi sempre più interessante, la tensione tra l’attore e Giuseppe Garibaldi è invece sempre più papabile. Nelle scorse ore il bidello e barman calabrese ha tentato di riavvicinarsi ancora una volta a Beatrice Luzzi, il cui pensiero sembra per la prima volta annuvolato. L’attrice ancora una volta non ha chiuso le porte a Garibaldi, finito però nuovamente nel mirino di Massimiliano Varrese.

Amici 23: la mamma di Angelina Mango, Laura Valente, diventa maestra / Tra gli allievi, Mida in difficoltà

Parlando con i suoi compagni di gioco, Massimiliano Varrese si è così sfogato: “A me di non essere il preferito non me ne frega niente, ma sono tre settimane, e questo è sintomatico, da quando mi sono avvicinato a Bea, non sono più stato tra i preferiti. E poi sento le chiacchiere dietro. C’è gente che non è cristallina” l’attacco dell’attore, che si sente meno gradito dal resto della Casa dopo l’alleanza nata con Beatrice Luzzi. Varrese infatti, da una parte sembra aver trovato una nuova amica, ma dall’altra pare aver perso consensi con gli altri compagni di gioco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA