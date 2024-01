Massimiliano Varrese crolla al Grande Fratello per Monia La Ferrera/ Lacrime dopo la sua uscita

Massimiliano Varrese in crisi al Grande Fratello 2023

Massimiliano Varrese non ha mai nascosto la propria felicità nel ritrovare nella casa del Grande Fratello 2023 Monia La Ferrera con cui ha avuto una relazione diversi anni fa. All’interno del bunker di Cinecittà, i due hanno trascorso tanto tempo insieme e in tanti hanno sperato che tra i due potessi esserci un ritorno di fiamma. A cambiare le carte, tuttavia, è stato il pubblico che, chiamato a scegliere il nuovo eliminato, ha deciso di mandare a casa proprio Monia. L’eliminazione de La Ferrera ha lasciato l’amaro in bocca a Massimiliano che sta affrontando ore complicate all’interno della casa.

Dopo aver trascorso la notte, Massimiliano ha trascorso la mattinata in giardino dove, una canzone, ha scosso profondamente l’attore che non è riuscito a trattenere le lacrime pensando proprio a Monia.

Le lacrime di Massimiliano Varrese per Monia

Da solo in giardino, con gli occhi protetti da un paio di occhiali da sole, Massimiliano Varrese crolla e si lascia andare alle lacrime mentre nella casa risuona una canzone che gli fa tornare a galla vecchi ricordi. Lacrime che l’attore non riesce a trattenere al punto che si lascia travolgere dall’emozione.

Cosa accadrà, dunque, tra i due? Nelle prossime puntate, il Grande Fratello permetterà a Massimiliano di rivedere o risentire Monia attraverso una sorpresa, una lettera o un videomessaggio?











