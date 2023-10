Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi: flirt al Grande Fratello 2023?/ Lui: “Non ci siamo conosciuti…”

Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese sempre più vicini

Due dei protagonisti indiscussi del Grande Fratello 2023 sono sicuramente Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi. I due, sin dai primi giorni di convivenza, hanno cominciato a bisticciare per poi dare vita a veri e propri scontri che hanno anche monopolizzato le varie puntate in prima serata. Da qualche giorno, però, la situazione tra i due pare sia cambiata. Complice anche un gioco organizzato dal Grande Fratello, tra Beatrice e Massimiliano è tornata la pace e, in un momento di tranquillità in giardino, Varrese avanza anche una proposta. “Conosciamoci, non ci siamo conosciuti”, dice Massimiliano che poi spiega come il suo percorso e quello di Beatrice siano stati, in modo diverso, due percorsi travagliati facendo riferimento al suo rapporto con Heidi Baci e a quello di Beatrice con Giuseppe Garibaldi.

“Rivedendo quello che ti è successo, ho riflettuto sul fatto che quando uno viene colpito sulla genitorialità è pesante, però poi col tempo a distanza di mesi… Mi sono reso conto che alla fine è inutile stare col rancore“, ha aggiunto riferendosi alla lite tra Beatrice e Garibaldi.

Beatrice e Massimiliano: l’inizio di un nuovo percorso?

Massimiliano Varrese tenta un riavvicinamento con Beatrice Luzzi provando a mettere da parte tutte le incomprensioni delle ultime settimane. “Nelle ultime settimane ho cercato proprio di smorzare sta cosa nostra, poi magari ci siamo beccati in puntata perché era inevitabile su certe cose anche se potevamo evitare. Veramente, dall’altra sera in poi per me è cambiata la cosa, è scattato qualcosa. Lo sento proprio. E conoscerti mi farebbe molto piacere, piano piano con i nostri tempi“, ha detto l’attore.

Varrese, inoltre, ha anche tentato di trovare una giustificazione all’atteggiamento di Garibaldi: “Giuseppe ha 30 anni ed è meno attento, gli servirà per crescere. Gli ho detto che ha sbagliato con te. Secondo me il fatto che tu non lo abbia scusato a lui pesa come un macigno”. “Non posso perdonarlo. Intimamente lo perdonerei ma non siamo in una vita privata qua, abbiamo una responsabilità morale molto più alta”, ha replicato Beatrice.













