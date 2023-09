Massimiliano Varrese e Heidi Baci, nuova coppia al Grande Fratello 2023?/ “Sono lusingata, però…”

Grande Fratello 2023, Massimiliano Varrese si “dichiara” ad Heidi Baci

I concorrenti del Grande Fratello 2023 stanno iniziando a rompere il ghiaccio e prendere familiarità con le dinamiche consolidate del reality. Sono già nate le prime amicizie, così come le prime ruggini; come ovvio che sia, sembrano emergere anche i primi approcci sentimentali. Stando a quanto riporta Biccy, un concorrente avrebbe deciso di parlare apertamente di un particolare interesse per una compagna di viaggio.

Giulia Salemi rinnegata al Grande Fratello 2023?/ La verità sul passaggio in Rai

Il personaggio in questione è Massimiliano Varrese; il concorrente del Grande Fratello Vip – come racconta il portale – ha palesato il suo interesse, seppur ancora acerbo, nei confronti di Heidi. “C’è qualcosa che mi affascina negli occhi di Heidi, mi piacerebbe approfondire, tutto qua“, queste le parole del ragazzo di qualche giorno fa e, a quanto pare, nelle ultime ore sarebbe passato ai fatti parlando direttamente con la coinquilina.

Sophie Codegoni: "Grande Fratello 2023? Ecco quale coppia mi piace"/ "Conosco Letizia, era mia amica, poi…"

Grande Fratello 2023, la reazione di Heidi Baci all’interesse di Massimiliano Varrese

Heidi Baci, in virtù di quanto palesato da Massimiliano Varrese, ha deciso di dare il suo punto di vista spiazzando gli appassionati del Grande Fratello 2023. Nello specifico, la giovane si è detta gratificata per l’interesse del concorrente, ma allo stesso tempo non è parsa voler ricambiare. “Con te sto bene e tutto quello che vuoi, provo molta simpatia e sono lusingata, però un po’ meno attenzioni. Non dico che mi stai addosso… Sei veramente diretto, mi spiazzi troppo”.

Alle parole di Heide Baci, Massimiliano Varrese ha risposto con un leggero passo indietro; chiaramente, la prima è sembrata stare al gioco della parti affermando semplicemente di aver capito male. “Tu cosa vuoi da me, amicizia? Tu non vuoi capire chi sono, tu mi corteggi! Se non mi stai corteggiando allora ho capito male io, tutto perfetto, tutto chiaro”. Il concorrente ha poi aggiunto: “Ci rimango male perché tu dici a me che sono molto diretto e prepotente, quando tu ci vai proprio col martello. Non è che voglio qualcosa, però se arriva una persona con qualcosa che mi attrae… Quando sei entrata ho sentito qualcosa, che non so spiegare cos’è”.

Giuseppe choc su Vittorio al GF: "Appena potrà pugnalarmi alle spalle lo farà!"/ Samira approva: "È cambiato"

© RIPRODUZIONE RISERVATA