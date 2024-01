Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera tornano insieme al Grande Fratello?/ Lui: “Attratto”, lei: “Vorrei ma

Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera sempre più vicini al Grande Fratello 2024: ritorno di fiamma?

Il feeling tra Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera è ogni giorno più evidente tanto che nelle scorse ore Massimiliano Varrese ha rotto gli induci rivelando a Monia si essere ancora attratto e forse innamorato di lei. L’attore e ballerino si è lasciato andare alle confessioni esternando i suoi sentimenti ma la reazione della giovane hostess non è stata quella sperata. Monia, infatti, parlando in seguito in giardino con gli altri coinquilini ha ammesso di essere in un certo senso bloccata nella relazione con l’attore: “Quando Massi mi ha fatto quel discorso sono entrata nel panico più totale. Mi ha detto parole importanti, mi sono bloccata sono entrata nel panico.”

Poche ore fa, Massimiliano Varrese ha avuto un nuovo confronto con Monia La Ferrera. Questa volta, con tono dimesso e triste, si è in un certo senso scusato per la dichiarazione fattale per averle confessato di essere ancora attratto e innamorato di lei: “Forse era meglio che stavo zitto non volevo mettere in imbarazzo nessuno e dovevo pensare dieci minuti di più, dovevo fare dei passi indietro. Penso di essere furbo e invece. Non dovevo dirlo, dovevo tenermelo per me ho sbagliato.”

Grande Fratello 2024, Monia La Ferrera chiarisce: “Io tendo sempre a proteggerti”

La situazione sentimentale tra Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera non è chiara, non appare chiara agli occhi del Grande Fratello 2024 e dei suoi telespettatori e non è chiara neanche per i diretti protagonisti. Dopo essersi scambiati un bacio di nascosto la notte dell’Epifania, Massimiliano Varrese ha esternato i suoi sentimenti a Monia che appare bloccata. L’attore si è pentito di essersi aperto mentre Monia ha sottolineato che lui non ha sbagliato nulla è che il problema e lei e non lui: “Non hai sbagliato non hai detto niente di male, siamo due complici in tutto e per tutto ed io tengo sempre a proteggerti da tutte le cavolate che fai, non hai niente a cui pensare hai detto una cosa bella ma mi hai preso in un momento che…lo sai come sono ma mi fa piacere che ti stai lasciando andare con me e quello che mi hai detto è una delle cose più belle che mi abbiano detto. Non è che non l’ho apprezzato sono io il problema non tu.”

Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera alla fine delle reciproche confidenze si sono scambiati un lungo abbraccio: tra i due ci sarà un ritorno di fiamma? Nel frattempo entrambi questa sera riceveranno le sorprese da parte dei loro rispettivi genitori e sicuramente Alfonso Signorini gli chiederà spiegazioni in merito.











