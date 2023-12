Massimiliano Varrese fa infuriare il web: “Sono tornato il vecchio Massi”/ Attacco a Beatrice Luzzi?

Massimiliano Varrese: “Sono tornato il vecchio Massi…“

Nella Casa del Grande Fratello 2023 alcune dichiarazioni di Massimiliano Varrese hanno lasciato perplessi i telespettatori. Durante una chiacchierata con Monia La Ferrera, l’attore ha infatti intavolato un discorso che lascia intendere come, da questo momento in poi, il suo atteggiamento a Cinecittà cambierà. Non è chiaro a cosa faccia riferimento ma, secondo le ipotesi del web, Varrese starebbe tramando un nuovo piano contro Beatrice Luzzi.

Perla Vatiero si confida con Greta al Grande Fratello 2023/ "Avevo 18 anni, Mirko voleva stare con me ma..."

“Mettiamo un po’ di puntini sulle ‘i’. Però non qui, adopero un’altra via. Non mi faccio rovinare più da nessun altro. Però ci sono tante cose che vanno sistemate. Se sento arrivare un’altra chiacchiera del genere al mio orecchio faccio...”, confessa, come mostra un video circolante su X. Poi, ammette di voler ritornare a come era prima: “Sono tornato il vecchio Massi, il Massi quello che quando non parla più… il vero Massi, questo è il vero Massi, quello di prima era un personaggio. Questo è quello che usa altre frequenze. C’è molto bisogno, e non solo per me“.

Perla Vatiero e Greta Rossetti troniste a Uomini e Donne?/ "Se dovessero uscire dal GF…": l'indiscrezione

Massimiliano Varrese si riferisce a Beatrice Luzzi? Rivolta sul web

Le dichiarazioni di Massimiliano Varrese alimentano il mistero, dal momento che non è mai stato fatto un chiaro riferimento al diretto interessato. Monia La Ferrera, nel corso della conversazione al Grande Fratello 2023, sembra aver inteso a cosa l’attore alluda. E anche il popolo del web è convinto che il gieffino stia architettando una nuova strategia per attaccare Beatrice. Su X in molti sono convinti di questo, al punto che numerosi utenti stanno invocando in massa la sua squalifica.

“Sono tornato il vecchio massi” ovvero quello che non ha mai recitato ovvero quello che avrebbe meritato la squalifica prima con Heidi e poi con bea. Cosa aspettate, mi sembra che si stia andando di nuovo oltre!“, si legge.

Anita Olivieri si è scritta la lettera di Natale da sola al Grande Fratello?/ Web convinto: la foto

“Se sento arrivare un’altra chiacchiera al mio orecchio faccio”… “Sono tornato il vecchio Massi”.. “il Massi che quando non parla più”… “il vero Massi non il vecchio Massi”. #grandefratello pic.twitter.com/3PehlnUhR7 — Gea Petrini (@GeaPetrini) December 27, 2023

“Sono tornato il vecchio massi” ovvero quello che non ha mai recitato ovvero quello che avrebbe meritato la squalifica prima con Heidi e poi con bea. Cosa aspettate @GrandeFratello mi sembra che si stia andando di nuovo oltre! #varresefuori #fuorivarrese #GrandeFratello https://t.co/fS1WXP4Aik — Jessica Flexer (@jessica_flexer) December 27, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA