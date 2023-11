Massimiliano Varrese, flirt con Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2023?/ Fiordaliso: “Secondo me ti piace”

Massimiliano Varrese e il rapporto con Beatrice Luzzi

Chi segue il Grande Fratello 2023 dalla prima puntata, sa che tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi non c’è mai stata molta simpatia. Tra i due, infatti, non sono mancate le discussioni così come le frecciatine. Un rapporto che, tuttavia, nelle ultime settimane, sta subendo una piega diversa. La decisione di Heidi Baci di abbandonare il reality ha permesso ai due di avvicinarsi. La scelta di Heidi, infatti, ha rappresentato un duro colpo per Massimiliano che ha così trovato in Beatrice una spalla sulla quale appoggiarsi. E’ stata la stessa attrice a consolarlo e a rassicurarlo dando il via ad una tregua ufficiale.

A sua volta, Massimiliano, dopo la dura discussione che Beatrice ha avuto con Giuseppe Garibaldi, ha ascoltato le ragioni dell’attrice provando anche a mediare. Un rapporto, quello tra Varrese e la Luzzi che sta appassionando non solo il pubblico, ma anche gli altri concorrenti della casa.

Fiordaliso e l’opinione sul rapporto tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi

A notare il cambiamento del rapporto tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi è stata Fiordaliso che, chiacchierando con l’attore, si è lasciata andare ad una confessione. “Dimmi la verità…ti sei avvicinato molto…Secondo me ti piace Bea. Guardo che io non sbaglio mai, il saggio del villaggio. Non sto scherzando, io so quello che hai in testa però…ti piace perché ha carattere. Io ho questa strana sensazione, lo dico per te…che mi dispiace”, le parole della cantante.

“Ho scelto lei nel gioco perché è un modo per avvicinarmi a lei, voglio conoscere Bea. Nel momento in cui io mi sono messo a cercare di capire Bea mi sono reso conto che ci sono cose che mi piacciono. A me piacciono le persone con carattere perché io sono un carattere forte. So prenderla quando ha i suoi momenti. Mi piacciono le cose complesse e Bea è complessa. Nella mia vita non escludo nulla”, la replica di Massimiliano

