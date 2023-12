Massimiliano Varrese, frasi offensive contro Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2023/ Web chiede la squalifica

Massimiliano Varrese rischia grosso dopo le parole rivolte a Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2023? Web spietato nei suoi confronti

I toni aggressivi di Massimiliano Varrese nei confronti di Beatrice Luzzi non sono passati inosservato al pubblico del Grande Fratello 2023, che ora chiede a gran voce l’espulsione del concorrente romano. Su X (ex Twitter) si moltiplicano le petizioni per chiedere alla produzione del reality di prendere provvedimenti nei suoi confronti. La condotta di Massimiliano, effettivamente, è alquanto discutibile.

Perennemente nervoso e duro nei toni, ha più volte superato il limite del buon gusto e dell’educazione, soprattutto nei confronti di Beatrice. Così, quando manca pochissimo alla diretta, sui social impazza l’hashtag #fuoriVarrese. Alfonso Signorini, molto probabilmente, affronterà l’argomento e ci si aspetta almeno una tirata di orecchie per Massimiliano.

Fuori dal Grande Fratello, intanto, ci pensa Gessica Notaro ad esprimersi su quanto accaduto nella casa, condannando gli atteggiamenti del concorrente romano. L’attivista, ad ogni modo, ha precisato di non avere nulla contro la persona: “Conosco, anche se superficialmente, Massimiliano Varrese e l’ho sempre stimato come artista e showman. Sono oggettiva, ma per me dovermi esprimere contro di lui è difficile, anche se non è contro di lui che voglio dare la mia opinione, ma su questi atteggiamenti che sono diventati inaccettabili”.

Infine ha detto che “sappiamo tutti cosa siano la manipolazione e il narcisismo patologico“. E ancora “Vediamo tutti cosa sta succedendo al GF. Prima con Heidi e ora con Beatrice […]. Non voglio che passi il messaggio che io paragono queste cose al femminicidio. Nessuno dice che lui sia un violento fisicamente”. Il pubblico, ad ogni modo, sembra aver già messo una croce su Massimiliano. La domanda, dunque, sorge spontanea: il Grande Fratello prenderà provvedimenti?











