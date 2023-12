Massimiliano Varrese gesto choc contro Beatrice Luzzi, web chiede la squalifica/ La denuncia di Notaro

Massimiliano Varrese e il gesto contro Beatrice Luzzi: la denuncia di Notaro

Nelle ultime ore, si sono consumati diversi scontri tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese. A finire al centro della polemica quest’ultimo, che in una serie di video, sembra emulare gesti considerati maschilisti e usare toni poco giustificabili nei confronti dell’attrice.

A dare risonanza a quanto sta accadendo Gessica Notaro che, sui social, ha pubblicato alcuni video in cui cerca di mettere a fuoco i comportamenti del concorrente. In una clip, si nota Massimiliano dire le seguenti parole in riferimento all’attrice: “Trova il maschio sbagliato, tipo me… il maschio si gira e fa così” accompagnate da un gesto che sembra emulare uno schiaffo. “Qualcuno mi spiega questo video per favore? Ma soprattutto, se ciò che abbiamo capito è davvero quello che intendeva, perchè non se n’è parlato in puntata?” tuona Notaro su Instagram. Al momento, non ci sono conferme che l’attore volesse proprio far trasparire quel messaggio ma le immagini hanno indignato il web.

Massimiliano Varrese indigna il web che chiede la squalifica: Notaro interviene

Gessica Notaro, sempre sulle storie Instagram, pubblica lo spezzone di un litigio tra Massimiliano e Beatrice Luzzi. Nella breve clip, l’attore parla in modo quasi intimidatorio nei confronti dell’attrice: “Ho fatto il tuo nome, per caso? Ridi, sorridi? Abbassi lo sguardo? Fai bene ad abbassare lo sguardo, sai? Fai molto bene, tienilo basso…presuntuosa.”

Notaro, dunque, aggiunge un commento pieno di indignazione: “Continuano ad arrivarmi questi video. Non so più che pensare” scrive l’attivista italiana. Ad indignarsi anche il web che, nelle ultime ore, ha chiesto la squalifica immediata del concorrente proprio per i comportamenti perpetrati contro Beatrice. Il Grande Fratello prenderà provvedimenti seri a riguardo?

