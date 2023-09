Massimiliano Varrese: “Ho una fila di donne fuori dalla Casa”/ Signorini lo asfalta: “Vola basso”

Massimiliano Varrese e l’interesse per Heidi Baci

Tra i protagonisti della sesta puntata del Grande Fratello 2023 c’è stato Massimiliano Varrese. L’attore ha nuovamente avuto un confronto con Heidi Baci a cui, negli scorsi giorni, ha manifestato il proprio interesse senza essere ricambiato. Massimiliano, però, ha avuto un chiarimento anche con Valentina con cui, al termine della quinta puntata, ha avuto una discussione che lo aveva accusato di aver pressato Heidi. “Non sono un uomo qualunque. Fuori ho una fila di donne”, le ha detto Varrese una volta terminata la diretta,

“Non posso permettere che passino certi messaggi. Sono padre di una figlia femmina e certi valori per me sono fondamentali. Non permetto a nessuno di farmi passare come un maschilista. Come un uomo qualunque che va dietro a qualunque donna e la mette all’angolo”, ha aggiunto.

Il rimprovero di Alfonso Signorini a Massimiliano Varrese

Dopo aver ascoltato le parole di Massimiliano, Alfonso Signorini, dallo studio, ha rivolto un rimprovero al concorrente non avendo condiviso alcune frasi utilizzate durante la discussione con Valentina. “Uno che dice a una donna che non sa quante altre donne lo aspettano fuori…dovresti volare un po’ più basso”, le parole del conduttore del Grande Fratello 2023.

Da parte sua, Varrese ha ribattuto così: “Sono passato da prepotente, martello pneumatico, come quello che va dietro qualsiasi donna bella e la infastidisce. Aborro il maschilista e certi accuse mi hanno fatto uscire fuori dai gangheri. Dico che ho la fila fuori? È vero” mentre Heidi ha ribadito di non essere assolutamente interessata a conoscerlo dal punto di vista sentimentale.

