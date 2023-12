Massimiliano Varrese: “In amore sono molto fedele”, Monia lo smentisce/ “Quando stavamo insieme scrivevi a..”

Massimiliano Varrese confronto con Monia: ecco cosa è successo

Massimiliano Varrese è ormai all’attenzione pubblica per dichiarazioni e gesti piuttosto fastidiosi nei confronti di Beatrice Luzzi. L’attore sta vivendo un momento di confusione dopo l’ingresso della sua ex fidanzata Monia La Ferrera; tra i due, però, non sembra esserci molta speranza di un ritorno di fiamma almeno da parte di lei.

Nelle ultime ore, i due sono stati protagonisti di un confronto che mostra l’insofferenza di Monia molto guardinga nei confronti dell’ex. “Sono molto fedele, forse per quel motivo forse ci ho sempre rimesso” ha detto Massimiliano, ma La Ferrera lo ha subito smentito: “Veramente quando stavamo insieme, con qualcuno scrivevi, me lo sto ricordando adesso e mi ricordo pure chi è“. Immediata la risposta di Varrese visibilmente stizzito: “Adesso mi vuoi fare pure passare per quello che non sono… ti prego no“.

Lui tramortito: “adesso mi vuoi fare passare pure per quello che non sono ti prego no”#grandefratello pic.twitter.com/jwWoWoGK50 — 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞 (@barumiliano) December 17, 2023

Alex Belli contro Massimiliano Varrese: “Ha portato cattiveria al GF”

Alex Belli, ex concorrente del Grande Fratello, è intervenuto sul ‘caso Varrese‘ in merito agli atteggiamenti verso Beatrice Luzzi che hanno fatto molto discutere. L’attore ha rilanciato le critiche verso Massimiliano anche sui social, proprio in occasione dell’ultima diretta: “Dite che forse siamo arrivati al momento della verità??” si chiede l’ex gieffino.

Il fotografo e attore ha poi pungolato Massimiliano Varrese con un tweet piuttosto polemico: “Però la scusa dell’essere su un “set” su questi atteggiamenti francamente non regge affatto!! L’attore che partecipa ad un reality, porta intrattenimento ma non mette in scena la cattiveria“.











