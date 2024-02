Massimiliano Varrese in piena crisi al Grande Fratello 2024 (VIDEO)/ “Quando esco faccio un casino”

Massimiliano Varrese scoppia a piangere al Grande Fratello: “Quando esco da qui faccio”

Nel corso della giornata di ieri Massimiliano Varrese è scoppiato a piangere al Grande Fratello 2024. L’attore ha avuto una fortissima crisi, un momento di sconforto che ha coinvolto anche gli altri coinquilini che vedono in quello stato sono immediatamente corsi da lui. Agli concorrenti, soprattutto a Rosy Chin sua grande amica, l’attore ha rivelato di essere arrabbiato e che, non appena lascerà il GF, procederà per vie legali contro chi ha speso parole ingiuriose nei suoi confronti.

Grande fratello 2024: Beatrice Luzzi canta Fiordaliso e si commuove/ Il gesto, dopo il ritiro

Nel dettaglio, infatti, Massimiliano Varrese è sbottato al Grande Fratello 2024 dichiarando: “A volte tutte le parole che sono state dette a me qui dentro mi risuonano nella testa. Tutte le parole cattive che mi sono state dette… Quando esco da qui faccio un casino. So anche da chi sono partite le prime parole, mi sono segnato tutto” Ed in un video che sta circolando sui social in queste ore il concorrente lo si vede piangere in giardino.

Beatrice Luzzi non abbandona Grande Fratello/ Il chiarimento: “Determinata nel suo percorso, vuole restare"

Grande Fratello 2024, Massimiliano Varrese in piena crisi piange e si sfoga con i coinquilini

Questa esperienza al Grande Fratello 2024 per Massimiliano Varrese è stata particolarmente difficile. Sin dall’inizio l’attore ha mostrato un carattere complesso e sfaccettato ed ha creato dei rapporti tesi con molto altri inquilini. La sua rivale principale nella Casa più spiata d’Italia è Beatrice Luzzi ed i due spesso se ne sono detti di tutti i colori ma l’attore è spesso andato oltre venendo ripreso da Alfonso Signorini in diretta mentre il popolo del web da mesi ne chiede la squalifica per i suoi comportamenti.

Fiordaliso torna sui social dopo il ritiro dal Grande Fratello 2023/ “Sono tornata, difenderò Beatrice!”

I tanti mesi di chiusura all’interno della Casa del Grande Fratello 2024 iniziano a farsi sentire e molti concorrenti stanno dando segni di insoddisfazione e stanchezza. Durante la scorsa puntata Fiordaliso in lacrime ha salutato tutti ed abbandonato il reality mentre Beatrice Luzzi dopo una puntata particolarmente difficile in cui è stata presa mira dagli altri concorrenti e non solo a fine puntata, finita in nomination, ha chiesto ai suoi fan di sostenerla votando per farla uscire.

Sono pronta a vedere per lui tutta l'empatia che non è stata mostrata a Beatrice #grandefratello pic.twitter.com/xO9eAPnrZT — nonènemmenodivertente (@Nonsopiukisono) February 6, 2024













© RIPRODUZIONE RISERVATA