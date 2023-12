Massimiliano Varrese innamorato di Monia?/ Lo sfogo di lui: “Non troverò mai più una persona…”

Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera: solo un’amicizia?

L’ingresso di Monia La Ferrera nella casa del Grande Fratello 2023 ha riportato un po’ di entusiasmo in Massimiliano Varrese che non vedeva l’ex fidanzata da anni. Sin dai primi giorni di permanenza nella casa, Dopo la storia d’amore vissuta insieme, Varrese e Monia non si sono più rivisti e l’incontro nella casa del Grande Fratello 2023 non ha lasciato indifferenti entrambi. Varrese, in particolare, ha provato ad avvicinarsi più volte a Monia la quale, tuttavia, non sembra intenzionata a riaprire quanto finito anni fa. Ufficialmente single dopo la fine della storia con la madre di sua figlia, Varrese non ha mai nascosto di sognare nuovamente l’amore.

Durante le prime settimane nel bunker di Cinecittà, Varrese si è avvicinato a Heide Baci che ha poi abbandonato volontariamente il reality non ricambiando il sentimento. Con l’ingresso di Monia Varrese ha ricominciato a parlare d’amore e proprio con l’ex si è lasciato andare ad uno sfogo.

Le parole di Massimiliano Varrese e la consolazione di Monia La Ferrera

“Credo che non troverò più una persona che faccia per me”. Con queste parole, Varrese si è lasciato andare ad uno sfogo con Rosy e Monia lasciando interdetta proprio l’ex fidanzata. “Perché devi dire così? Se arriva una persona va bene, altrimenti si sta bene anche da soli”, è stato il supporto di Monia.

Massimiliano, inoltre, aggiunge di non essere alla ricerca di una storia d’amore e di stare bene anche da solo avendo trovato ormai un equilibrio insieme alla sua bambina. Monia, però, lo invita a non chiudere le porte ad una nuova storia d’amore che non sarebbe affatto d’intralcio al suo rapporto con la figlia.











