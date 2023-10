Massimiliano Varrese: “Io penso che lei mi pensi…” / Silenzio rotto su Heidi Baci, al Grande Fratello 2023

Grande fratello 2023, Massimiliano Varrese diventa un caso nel web: c’entra Heidi Baci

Heidi Baci é fuori dai giochi di Grande fratello 2023 e, intanto, Massimiliano Varrese sostiene che lei sia ora a casa a pensare alla loto frequentazione avviata nel reality così come a lui. O almeno questo trapela da una confidenza a cui Massimiliano Varrese si lascia andare in occasione dell’ultimo party del sabato sera al Grande fratello 2023, datato 21 ottobre 2023. Occasione in cui, tra una dichiarazione e l’altra passate dal centro del thread di accesa discussione sul suo conto nel web, Massimiliano Varrese torna a parlare della grande assente, che ad una delle ultime puntate del reality ha scelto di accontentare la volontà del padre Genti Baci, contrario alla loro frequentazione intima. La nip ha annunciato il ritiro, lasciando in stand-by la conoscenza avviata con Massimiliano Varrese nel gioco della Casa più spiata d’Italia.

E, mentre l’opinione dei telespettatori di Grande fratello 2023 attivi nel web si divide tra i supporters e gli haters a fronte della condotta nel gioco di Massimiliano Varrese, il diretto interessato torna a parlare di Heidi Baci, tacciandola non troppo velatamente di tenere un freno dettato da terzi, sui sentimenti nutriti: “lo penso che lei mi pensi, ma che sia più forte il terrore che ha che mi stia cancellando- fa sapere Massimiliano Varrese, sulla Baci , a suo avviso condizionata dai dissensi sulla loro frequentazione , perlopiù familiari e in primis quello espresso pubblicamente dal padre della ritirata -. Lei era innamorata”.

Web si divide sul caso Massimiliano Varrese

Ma non é tutto. Perché, poi, l’attore afferma che tra lui e la concorrente giunta al ritiro dal gioco sulla convivenza forzata si sia venuto a creare un sentimento forte, ragion per cui lei ora penserebbe a lui: “Eravamo innamorati uno dell’altra, io sono troppo romantico”, prosegue l’attore, tra le dichiarazioni che fanno ora discutere nel web.

“Penso che Varrese non pensi veramente quelle eresie che dice su Heidi. Lui è consapevole che lei si è avvicinata a lui solo per strategia ma non lo ammetterà mai pubblicamente, per orgoglio.- si legge tra i commenti social via X più critici, sulla dinamica di gioco di Massimiliano Varrese tanto dibattuta- Si è esposto troppo. Peccato… #grandefratello”. Tra le opinioni critiche, poi, si legge ancora: “Massimiliano Varrese: “Io e Heidi eravamo innamorati persi”🚑🚑🚑Se si studia il cervello di questo si apriranno nuove frontiere della psichiatria. Roba da matti, appunto!”.

