Massimiliano Varrese/ Lacrime e sudore: “Lo avessi fatto prima..” (Amici Celebrities)

Un fuoco spento per tanto tempo che si è riacceso ad Amici Celebrities, questo è quello che splende negli occhi di Massimiliano Varrese, finalista di questa prima edizione dopo un percorso in cui sicuramente non si è mai fermato. L’attore ha avuto modo di cantare, di ballare e affrontare anche un duello finale per evitare di uscire e lasciare il programma in corsa, e adesso? Massimiliano Varrese è un finalista di Amici Celebrities e, insieme a Filippo Bisciglia, è il favorito alla vittoria finale questa sera. L’attore porterà sul palco alcuni dei brani e le coreografie che ha imparato in questi mesi per andare allo scontro con gli altri finalisti dell’edizione che, ironia della sorte, sono tutti suoi compagni di squadra, i bianchi, ovvero Pamela Camassa, Ciro Ferrara e Filippo Bisciglia. Chi la spunterà alla fine? Chi ha seguito il percorso di Massimiliano sa bene che, comunque andranno le cose, alla fine ha vinto visto che il programma gli ha permesso di risvegliare il suo fuoco con la consapevolezza che, forse se questi reality ci fossero stati un tempo, la sua vita sarebbe stata diversa.

MASSIMILIANO VARRESE COMMOSSO NELLA SEMIFINALE DI AMICI CELEBRITIES

La consapevolezza e le lacrime per Massimiliano Varrese ad Amici Celebrities non sono mancate mai e anche nella semifinale l’attore si è commosso durante una canzone pensando ad un momento poco facile della sua vita. Proprio nella puntata della scorsa settimana, Massimiliano Varrese ha interrotto la sua interpretazione di “Le tasche piene di sassi” lasciando spazio alla commozione ed è proprio Maria De Filippi che, seppur in versione giudice, ha deciso di andare a fondo alla questione chiedendogli il perché di questo suo momento: “Mi riporta ad una parte di me stesso degli ultimi dieci anni abbastanza sofferta . Ogni volta che ho cantato questo pezzo, anche in sala prove, per me è stato come scardinare una cassaforte che avevo messo da parte. Mi riporta ad un periodo di sofferenza, come abbiamo avuto tutti, periodo che però sono riuscito a risolvere. Potevo andare giù, ma ho deciso di risorgere e mi ha dato la possibilità di crescere interiormente come persona”. Michelle Hunziker aveva un po’ minimizzato la cosa sdrammatizzando e puntando sul fatto che anche ai grandi artisti delle volte succede di bloccarsi ma i giudici hanno sempre apprezzato questa sua indole introspettiva e romantica, nel senso letterale del termine.

MASSIMILIANO VARRESE “AVREI VOLUTO PARTECIPARE AD UN REALITY”

La voglia di Massimiliano Varrese di andare avanti e vivere ogni momenti di questo percorso ad Amici Celebrities lo ha portato dritto in finale con tutti gli onori del momento. Rimane il fatto che l’attore più volte si è messo in gioco nel ballo e nel canto e ha sottolineato il fatto che ha sempre sognato mettersi in gioco in questo modo e che sarebbe stato bello poterlo fare quando ancora era un ragazzo alla ricerca della sua strada. Lui stesso al settimanale Spy ha poi ammesso: “Il pensiero di vincere mi sfiora dal primo momento…Sarebbe il coronamento di un sogno…Provo dodici ore al giorno, è veramente massacrante…” e ancora: “Ho ritrovato l’entusiasmo di quando si è piccoli…Per me questa è una nuova rinascita…”. Sicuramente la vittoria per lui sarebbe un traguardo importante, un punto da cui ripartire.



© RIPRODUZIONE RISERVATA