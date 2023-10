Massimiliano Varrese: “Lei uno come me lo ama…”/ Frecciatina a Beatrice Luzzi, al Grande Fratello 2023?

Grande fratello 2023, Massimiliano Varrese lancia una frecciatina a Beatrice Luzzi

Nell’attesa per la messa in onda della nuova puntata di Grande fratello 2023, prevista di lunedì, Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi finiscono al centro di una polemica web. Le contestazioni sorgono da parte dei telespettatori attivi online, sui social, che tacciano l’attore di muovere un attacco gratuito alla diretta competitor in lizza per un posto alla finale di Grande fratello 2023, Beatrice Luzzi.

E il riferimento della polemica avanzata nel web é ad alcune dichiarazioni rilasciate da Massimiliano Varrese nella Casa più spiata d’Italia, come riprese da Biccy.

“Lei non la capisce l’ironia, pensa sempre che sia un attacco. Io non faccio più nulla, è lei che stuzzica. A lei sai cosa manca? lo che le rispondo”, é la premessa di Massimiliano Varrese avanzata nel discorso “incriminato”, che il web ritiene una frecciatina provocatoria destinata a titolo di cattiveria gratuita a Beatrice Luzzi. “Perché lei fondamentalmente uno come me lo ama. -rincara poi la dose l’attore sul conto della collega e compagna di gioco, sua rivale -. Però siccome sa che qui dentro non potrà mai… Io sono il suo tipo. Non lo ammetterà mai, è per questo mi odia, perché lei principalmente odia l’uomo”.

Web diviso sul caso del Grande Fratello 2023

Parole che a detta di alcuni detrattori, tra gli utenti nel web, si direbbero uno scivolone a sfondo sessista da parte di Massimiliano Varrese verso Beatrice Luzzi. Ma le dichiarazioni compromettenti, che fanno discutere sul conto di Massimiliano Varrese, non finiscono qui.

Perché, inoltre, l’attore vip sostiene che l’attrice competitor nel gioco del Grande Fratello 2023 covi un’intolleranza verso il genere maschile, mettendo così in discussione anche l’interesse palesato nel gioco da lei verso il coinquilino Giuseppe Garibaldi: “Se le piace Giuseppe? Lei fondamentalmente ha un odio per la figura maschile”.

Le dichiarazioni di Massimiliano Varrese su Beatrice Luzzi dividono il web a metà, intanto. Tra chi supporta l’attrice dall’attacco dell’attore, tacciandolo di sessismo e cattiveria gratuita, e chi invece appoggia le parole di Varrese mettendo in discussione la veridicità del gioco condotto dall’attrice. “Un narcisista cronico”, si legge tra i commenti social più aggreganti sul caso, sul conto di Varrese.

