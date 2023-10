Massimiliano Varrese maschilista? L’ex Valentina Melis choc: “Infatti è finita”/ “Non sono responsabile per…”

Valentina Melis choc: “Come ho fatto a frequentare da femminista Massimiliano Varrese? Infatti ci siamo separati”

Nelle ultime ore alcuni comportamenti di Massimiliano Varrese nella Casa del Grande Fratello hanno sollevato un vero e proprio polverone. Sull’attore sono piovute accuse di maschilismo, tanto che qualche utente del web ha deciso di rivolgersi alla sua ex compagna Valentina Melis. “Vorrei che ci spiegassi tu, da femminista, come hai fatto a frequentare Varrese”, è stata la domanda che un utente ha posto a Valentina Melis, che ha così replicato: “La risposta te la dà il fatto che ci siamo separati”.

Una precisazione forte, che in poche ore è diventata virale, mettendo ancor più l’ex nel mirino delle critiche. Soprattutto perché, poco dopo, Valentina ha messo like ai seguenti commenti: “Ma come ha fatto una femminista intelligentissima come Valentina Melis a stare con uno come Varrese che approccia alle donne o stalkerandole o diagnosticando malattie dalle vene degli occhi boh”, e alla risposta “Infatti poi si è redenta”.

Massimiliano Varrese nella polemica: l’ex Valentina Melis chiarisce la sua posizione

C’è però chi ha criticato anche Valentina Melis, trovando incoerente la sua ultima uscita a fronte della lettera inviata a Massimiliano Varrese al Grande Fratello proprio pochi giorni fa. Di fronte a tali polemiche, Melis ha deciso di replicare con un lungo messaggio che recita: “Rispondo una volta e non tornerò più sull’argomento e vi chiedo per favore la sensibilità di fare altrettanto. Confermo ogni parola che ho scritto in quella lettera. Ho volutamente parlato di lui come ottimo padre ed è la verità e della nostra separazione avvenuta nel reciproco rispetto in nome dell’amore per nostra figlia. Non ho parlato di altro.”

Quindi ha aggiunto: “Se due persone si separano credo sia scontato che non condividano più le stesse idee e che non vadano più d’accordo. Mi sembra la base. Noi donne non siamo e non dobbiamo sentirci responsabili per gli uomini che abbiamo o che abbiamo avuto al nostro fianco. La responsabilità delle loro azioni sono solo loro. lo continuerò a parlare di lui solo un quanto padre, ribadendo che è un ottimo padre. Per il resto Altra cosa: la separazione da X non mi determina, io non sono la separazione da lui, io ero prima sono e sarò sempre a prescindere da chi ho accanto”. Di certo tale argomento potrebbe essere discusso con Varrese nel corso della prossima diretta del Grande Fratello 2023.













