Massimiliano Varrese: “Nervoso per il televoto? Hanno deciso di sacrificarmi!”/ “Devo deciderlo io…”

Grande Fratello 2023, Massimiliano Varrese ‘contro’ i giovani della Casa

La 40a puntata del Grande Fratello 2023 parte subito dagli animi tesi; protagonista Massimiliano Varrese, particolarmente agitato nel corso dell’ultima settimana dopo essere stato catapultato al televoto dalle copiose nomination dei suoi compagni di viaggio. Alfonso Signorini ha presentato una clip riassuntiva delle sue considerazioni, anche rivolto ad un comportamento a suo dire poco rispettoso da parte dei coinquilini.

GRANDE FRATELLO 2024, 40A PUNTATA/ Eliminato e diretta: Alessio riabbraccia il padre Mimmo

“Il discorso è a 360 gradi, cercavo un confronto perchè mi sono reso conto, alla stretta finale, che i giovani hanno deciso che io sono quello da sacrificare per la nomination. Perché non mi sta bene? Io la accetto perché fa parte delle regole, ma non condivido il fatto che non sia io a decidere di dover essere sacrificato”. Questo il discorso di Massimiliano Varrese incalzato sul tema da Alfonso Signorini. La sua opinione sembra dunque prestare il fianco ad una presunta “coalizione” dei giovani che lo avrebbe scelto come capro espiatorio in termini di gioco. “O si salta tutti insieme, oppure no… Si poteva decidere di nominare qualcun altro e non optare per quello più grande”.

Anita Olivieri contro Garibaldi al GF: "È geloso di me e pesante"/ Lui: "Non la amo, tutelo il fidanzato"

Massimiliano Varrese, strigliata di Alfonso Signorini in favore dell’attore

Proseguendo nel discorso, Alfonso Signorini ha prontamente incalzato anche gli altri coinquilini al fine di prendere atto dei pareri contrari a quanto asserito da Massimiliano Varrese. “Io ho cambiato la nomination e poi stamattina gli ho detto che, per 6 mesi consecutivi, lui è sempre stato tra i preferiti”. ha spiegato Giuseppe Garibaldi, mentre Paolo Masella: “Noi siamo un gruppo unito, non perché lui è più vecchio. Stiamo insieme anche a lui, ma l’amicizia tra di noi è diversa…”.

A fare da eco ai concorrenti è poi intervenuta Letizia Petris per ribattere alle parole di Massimiliano Varrese. “Anche io non l’ho nominato per l’età ma semplicemente perché alla fine era già in nomination. Alla fine è un gioco, non c’entra nulla la parola sacrificare. Le nomination che si è preso avevano tutte una motivazione, altrimenti ci sarebbe stata un’organizzazione che però non fa parte di noi”. L’attore non ha comunque cambiato idea, trovando supporto anche da parte di Alfonso Signorini; il conduttore ha fatto una bella tirata di orecchie ai concorrenti, rei di lasciare disordine in giro per casa e soprattutto di aver svegliato più volte, nel cuore della notte, proprio Massimiliano Varrese.

Perla Vatiero: “Il ‘ti amo’ detto a Mirko non lo considero una cosa eclatante”/ “Io sono entrata sola…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA