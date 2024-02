Massimiliano Varrese, nuova bufera: aggressivo contro Beatrice Luzzi (VIDEO)/ Scoppia la polemica

Grande Fratello, Massimiliano Varrese ci ricasca: nuovi atteggiamenti aggressivi contro Beatrice Luzzi

Nei mesi scorsi il clima tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi si era fatto rovente. Entrambi se ne sono detti di tutti i colori al Grande Fratello 2024 ma l’attore e ballerino era andato giù più pesante con offese, insulti ed atteggiamenti troppo aggressivi al limite del tollerabile. Il pubblico e gli utenti social si scagliarono contro di lui ed Alfonso Signorini e gli autori furono costretti ad intervenire per riprenderlo ed invitarlo alla calma. Dopo il rimprovero l’attore effettivamente cambiò comportamento concentrandosi su di se ed il suo percorso.

Perla chiede aiuto a Varrese per entrare nel cast di Mare Fuori/ E il Grande Fratello 2023 la "censura"

Adesso, dopo settimane di relativa quiete, Massimiliano Varrese ci è ricascato con atteggiamenti aggressivi contro Beatrice Luzzi. C’è un video che sta circolando sui social in queste ore in cui si vede l’attore parlare con Perla Vatiero e rivolgersi a lei in maniera tutt’altro che pacata. Parlando con Perla Vatiero e Greta Rossetti, Varrese ha esclamato riferendosi a Beatrice: “Tenetemi calmo altrimenti gli butto una bomba.” Costringendo le ragazze ad intervenire per tenerlo fermo e fargli capire di calmarsi.

Oriana Marzoli in lacrime: "Non vuoi stare da me, per guadagnare..."/ É di nuovo rottura con Daniele Dal Moro

Massimiliano Varrese tuona contro Beatrice Luzzi, il web s’infiamma: “Vogliamo provvedimenti e squalifiche”

L’attacco di Massimiliano Varrese a Beatrice Luzzi nella casa del Grande Fratello 2024 non è passato inosservato. Moltissimi utenti dei social si sono riversati sui proprio account per chiedere provvedimenti e squalifiche contro l’attore. Qualcuno ha scritto: “BASTA!!! VOGLIAMO PROVVEDIMENTI!!! SQUALIFICHE!!! SIAMO STANCHI!!” Qualcun altro ha ricordato come in un periodo come questo, in cui non mancano guerre e devastazioni, non sia il caso di usare quel tipo di linguaggio.

Greta Rossetti, avvicinamento a Sergio D'Ottavi pilotato dal Grande Fratello 2024?/ Dichiarazioni spiazzano

Insomma, Massimiliano Varrese è di nuovo al centro della bufera e delle polemiche. Non è la prima volta che l’attore concorrente del Grande Fratello 2023 si comporta in modo aggressivo con la sua eterna rivale Beatrice Luzzi, in passato l’ha accusata di essere falsa e ipocrita oltre a rivolgere frasi irripetibili. Da parte sua anche l’attrice lo ha attaccato ma mai in maniera così aggressiva e pesante. Tuttavia, nonostante tutto, sembra molto difficile che questa volta Alfonso Signorini e gli autori del reality di Canale 5 prenderanno dei provvedimenti.

Massimiliano Varrese: "Tenetemi calmo se no gli tiro una bomba addosso" In tempi di guerre e conflitti in cui troppi esseri umani ci muoiono sotto le bombe…noi dobbiamo subire queste parole?

BASTA!!! VOGLIAMO PROVVEDIMENTI!!! SQUALIFICHE!!! SIAMO STANCHI!! #GrandeFratello pic.twitter.com/mY10gc0lM4 — sara primavera (@saraprimaveraa) February 3, 2024













© RIPRODUZIONE RISERVATA