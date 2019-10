Massimiliano Varrese/ “Nuova sfida con me stesso e i miei limiti” (Amici Celebrities)

Massimiliano Varrese è per molti il vincitore annunciato di Amici Celebrities. Osannato dal pubblico, apprezzato dalla giuria, l’attore sta portando avanti un percorso ricco di successi, che gli ha permesso di diventare una delle pedine più importanti della squadra bianca. Grazie al suo innato talento nel ballo, nella terza puntata di sabato scorso, si è rivelato un elemento fondamentale nella disfatta finale della squadra blu, mentre nella prima manche, nonostante il punto conquistato contro Laura Torrisi, ha visto la sua formazione soccombere, ritrovandosi a un passo dall’eliminazione assieme a Ciro Ferrara. Ma procediamo con ordine. Varrese ha aperto la prima manche esibendosi con una coreografia sulle note di “Che bambola!”. Il balletto, acclamato da pubblico e giuria, gli ha permesso di conquistare un punteggio di 7,7, oltre al primo preziosissimo punto per la sua formazione; ma per lui è arrivato anche l’elogio del coreografo Giuliano Peparini, che non ha potuto fare a meno di lodare la sua tecnica e l’espressività: “è andato benissimo, è partito alla grande”.

Massimiliano Varrese, un percorso privo di intoppi

A dispetto del successo delle sue coreografie ad Amici Celebrities, Massimiliano Varrese non è riuscito a superare la prova immunità, che gli avrebbe permesso di salvarsi, anche nel caso in cui la sua squadra avesse perso una manche. A giudicare i suoi passi, l’intransigente e storica insegnante di danza classica della scuola di Amici, Alessandra Celentano, che dopo aver osservato attentamente i suoi passi ha bocciato la prova: “diciamo che si guardava molto intorno”. Poco male per Varrese, che subito dopo, nella seconda manche prevista dalla gara, è riuscito a realizzare il secondo successo della serata. Grazie alla sua esibizione sulle note di “Walk on the wild side” è riuscito a conquistare un preziosissimo punto che ha regalato la vittoria ai bianchi, determinando, di conseguenza, la sconfitta della squadra avversaria e l’eliminazione di uno dei suoi concorrenti, Raniero Monaco di Lapio.

Massimiliano Varrese sui social: “Nuova sfida!”

Il occasione della nuova puntata di Amici Celebrities, le cui registrazioni hanno avuto luogo nel pomeriggio di ieri, Massimiliano Varrese ha voluto abbracciare virtualmente tutti i suoi follower pubblicando un’importante riflessione: “Ci siamo!”, si legge sul suo profilo social ufficiale. “Stasera una nuova sfida, di nuovo con me stesso, con i miei limiti con le mie paure, cercando sempre di trasformare il tutto in carburante potenziante per illuminare così le mie passioni! Siete con me? Pronti? E allora – scrive Varrese con un lungo posto su Instagram – focalizziamoci sul Sole più Grande e Immenso che abbiamo mai visto e tutto sarà Lucente!”. Poco prima di dare il via alle registrazioni, inoltre, Varrese ha voluto sottolineare la sua tenacia affidandosi a uno dei brani più famosi di Vasco Rossi, e in particolare in quelle che ha definito solo “quattro parole”: “Io sono ancora qua”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA