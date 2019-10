Massimiliano Varrese/ Piange: “Desideravo essere qui e…” (Amici Celebrities)

Massimiliano Varrese protagonista della nuova puntata di Amici Celebrities. La scorsa settimana, dopo un percorso piuttosto complicato, si è ritrovato a un passo dall’eliminazione e per salvarsi si è dovuto scontrare con uno dei concorrenti della sua squadra. La scelta, formulata come il format impone proprio dallo stesso concorrente, è ricaduta sulla collega, amica e compagna di squadra Cristina Donadio, con la quale Varrese ha dato il via a una lunga sfida che lo ha condotto alla salvezza. Tuttavia, prima di lasciare il game, Cristina Donadio ha voluto spendere qualche parola per lui, sostenendo il suo percorso ed elogiandolo pubblicamente : “Massimiliano merita di stare qui e di continuare fino all’ultimo, ma veramente”, ha detto l’attrice. “Lo dico con il cuore – ha aggiunto poi la Donadio – voglio un bene dell’anima a questo ragazzo”.

Massimiliano Varrese: “Sto vivendo tantissime di quelle emozioni…”

Non è stato facile, per Massimiliano Varrese, sostenere le tante sfide che nella terza puntata di Amici Celebrities lo hanno messo alla prova. Attore di professione, Varrese ha dimostrato di avere dalla sua anche una certa propensione per il ballo, conquistando, in breve tempo, gli elogi del parterre e del pubblico a casa. Tuttavia, ciò non è bastato a tutelarlo da una sfida a eliminazione, che avrebbe potuto porre fine alla sua corsa, e di fronte alle tante emozioni della puntata, non ha potuto fare altro che commuoversi: “Scusate, è che sto vivendo tantissime di quelle emozioni che non pensavo di vivere”, ha spiegato Varrese tra le lacrime a un passo dalla sfida a eliminazione. Inoltre, ilc oncorrente dei bianchi non ha nascosto di essere fiero di poter gareggiare nella scuola di Amici, alla quale sente di essere legato nel profondo.

Massimiliano Varrese: “Quando ho iniziato io, non c’erano i talent”

Nella terza puntata di Amici Celebrities, Massimiliano Varrese ha colto l’occasione per ripercorrere, in un momento di emozione, il percorso realizzato in gioventù per diventare un attore. Il concorrente della squadra bianca ha ricordato che ogni cosa ha avuto inizio nella maniera più canonica, dal momento che a quei tempi i talent non erano ancora nati. “Desideravo essere qui quando ero più piccolo”, ha spiegato Varrese rivolgendo il suo ringraziamento a Maria De Filippi. “Quando ho iniziato io, non c’era un talent del genere, ho iniziato un po’ nella preistoria dei talent, per cui merito di rimanere qui”. Proprio per questo, Varrese ha ammesso di voler dare il meglio per concludere in maniera trionfante il suo percorso e, confermando la sua natura competitiva, ha concluso: “mi sto impegnando tantissimo”.



