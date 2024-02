Massimiliano Varrese provoca Mirko Brunetti al Grande Fratello 2024/ “Bacio Perla e Federico fatto apposta”

Massimiliano Varrese, confessione spiazzante al Grande Fratello 2024: “Bacio Perla e Federico? Fatto apposta!”

Non c’è giorno in cui Massimiliano Varrese al Grande Fratello 2024 non sia al centro dell’attenzione o per un motivo e per un altro. E in queste ore c’è finito per una confessione spiazzante che vede coinvolta l’ex coppia formata da Mirko Brunetti e Perla Vatiero: il bacio della ragazza con Federico Massaro è stato fatto apposta per scatenare una reazione nell’ex volto di Temptation Island. L’attore, infatti, è convinto che grazie a questo escamotage, Mirko possa avere una reazione durante la prossima puntata del reality di Canale 5, che andrà in onda domani, lunedì 5 febbraio 2024.

Facendo un passo indietro, infatti, il Grande Fratello 2024 ha diviso i concorrenti in due gruppi ed a ciascuno di essi ha chiesto di cimentarsi in un cortometraggio. Il regista di uno di questi gruppi è stato Massimiliano Varrese. L’attore in una scena ha inserito un bacio tra Perla Vatiero e Federico Massaro confessando in seguito di aver apposta per generare una reazione in Mirko Brunetti. “L’ho fatto proprio per quello” ha asserito Varrese parlando tra gli altri anche con Perla e Greta.

Grande Fratello 2024, Federico Massaro sul bacio con Perla Vatiero: “Mi è piaciuto”

E mentre Massimiliano Varrese ha spiazzato tutti rivelando di averlo fatto apposta di inserire il bacio tra Perla Vatiero e Federico Massaro per scatenare un reazione, forse di gelosia, in Mirko Brunetti; anche Federico ha fatto una confessione inaspettata. Il giovane modello, infatti, parlando con Beatrice Luzzi ha confessato di provare qualcosa nei confronti di Perla: “Mi è piaciuto baciarla, è una bella ragazza” A questo punto l’attrice gli ha chiesto se pensa che lei provi lo stesso e glielo ha chiesto ma Federico non si è sbilanciato.

Federico Massaro al Grande Fratello 2024, invece, si è sbilanciato invece sulla reazione di Mirko Brunetti al bacio tra la sua ex fidanzata Perla e lui. “Se mi dice qualcosa sul bacio con Perla…se mi dice qualcosa, se gli dà fastidio lo capisco.” ha ammesso il modello ed ha mantenuto il punto anche quando Beatrice Luzzi gli ha fatto notare che si è trattato di un bacio cinematografico finto e non vero. Aldilà di tutto, però, la domanda da chiedersi è: Miro Brunetti sarà davvero geloso di un bacio dato per finta dalla sua ex fidanzata a Federico Massaro?

Perla: -“Quella scena del film (il bacio) voglio vedere lunedì, ma non solo…”

Anita: -“Tu non sai cosa ha detto Gigius (Fede), ha detto "voglio vedere cosa dice quello" (Mirko)”

Max: -“Io l'ho fatta apposta quella scena, l'ho messa apposta”#GrandeFratello pic.twitter.com/pHaZXENaGT — Elisa  (@__Elisa94__) February 3, 2024













