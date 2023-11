Massimiliano Varrese sbotta contro tutti/ “Io sono leader di me stesso gli altri sono solo follower”

Massimiliano Varrese contro tutti: “Adesso si erigono tutti a leader”

Continua il risentimento di Massimiliano Varrese nei confronti degli altri inquilini del Grande Fratello. Dopo una sfuriata ad Angelica e Fiordaliso, l’attore continua a pensare che i concorrenti siano cambiati dopo il suo avvicinamento a Beatrice Luzzi.

Letizia Petris, l'ex fidanzata Nicole sbotta dopo la puntata/ "Non aveva scusanti, la cosa più grave è…"

Parlando in confidenza a Vittorio, l’attore dichiara irritato: “Adesso penso a me, mi metto in forma. La gente mi fa ridere, adesso si erigono tutti a leader imitando gli altri con le camminate… con i modi. Uno fa tendenza evidentemente, i leader vengono copiati purtroppo dagli altri. Io sono leader di me stesso gli altri sono solo follower, io guido me stesso. Se ti imitano è un segnale sintomatico.”

Beatrice Luzzi furiosa con Giuseppe Garibaldi dopo la puntata/ "Non sei mai stato dalla mia parte"

Massimiliano deluso dai concorrenti: “Sarò più schietto”

Massimiliano Varrese, dopo la pace con Beatrice Luzzi, sta attraversando un momento piuttosto complesso all’interno della casa. Durante l’ultima puntata, l’attore ha spiegato ad Alfonso Signorini come si porrà da ora in poi con gli altri inquilini.

“Mi sono reso conto dei miei errori, sarò molto più neutro e sarò schietto e sincero nelle varie situazioni e nei rapporti anche con loro. C’è stata una frattura difficile da ricomporre… Il rapporto con Rosy e Fiordaliso? Ci siamo confrontati, però certe parole volte a condannare il sottoscritto non mi sono piaciute“. A questo punto è intervenuta proprio la cantante, aggiungendo: “Non se ne può più, da martedì c’è un clima pesantissimo. Non so perché fa così, avremmo pure sbagliato, però non capisco perchè fare così”. Queste parole non sono piaciute all’attore che si è scagliato ancora una volta contro la cantante. Gli animi si sono acquietati solo con l’intervento di Vittorio, che ha cercato di mettere pace.

Grande Fratello 2023, 19a puntata/ Diretta e eliminato: Beatrice, Anita, Rosy, Grecia, Max e Ciro nominati

© RIPRODUZIONE RISERVATA