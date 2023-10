Massimiliano Varrese scenata di gelosia ad Heidi Baci/ “Atteggiamento intimidatorio”, la regia censura e…

Varrese, nuova sfuriata ad Heidi Baci: “Hai parlato con Vittorio 40 minuti”

Nuovo litigio tra Massimiliano Varrese e Heidi Baci, la cui tensione si percepisce alta all’interno della casa del Grande Fratello. L’attore, però, ha avuto degli atteggiamenti nei confronti della concorrente che hanno indignato il web non poco. Ma cosa è successo?

Partendo dal principio, Massimiliano Varrese si è lamentato con Heidi del fatto che avesse parlato con Vittorio per 40 minuti alle tre di notte, in quella che sembra essere una scenata di gelosia in piena regola: “E’ questione di delicatezza” tuona l’attore. La bionda gieffina ha spiegato di aver chiarito la situazione con l’ex sportivo, definendolo un amico. Nonostante le rassicurazioni, però, Massimiliano è diventato una furia vedendo nella chiacchierata tra i due un gesto malizioso. “Anche questo, porca pu**ana. A quest’ora devi girarle intorno? Ma io dico… Adesso mi girano e poi sbrocco. Reggo, reggo e poi sbrocco” ha confidato l’attore a Ciro.

IL GURU GELOSO MARCIO DI VITTORIO ED HEIDI CHE INCOMINCIA A SBROCCARE SULLA BASE DEL NULLA 🍿 #grandefratello #gf pic.twitter.com/E9jzCjLUKj — Soqquadro (@gicarestik2) October 16, 2023

Il gesto “intimidatorio” di Varrese nei confronti di Heidi Baci: web si infuria

La discussione tra Heidi Baci e Massimiliano Varrese è degenerata, tanto da creare una situazione molto spiacevole per i telespettatori. A quanto pare l’attore, dopo momenti di serenità, sarebbe tornato a parlare dello stesso argomento con la concorrente stando in piedi sopra a lei.

Infastidita, Heidi gli chiede di sedersi accanto a lei e di non rimanere in piedi a quel modo, ma l’attore rifiuta e non si muove da lì. A questo punto, Baci si alza spostandolo: “Levati di dosso, ma cos’è questo atteggiamento intimidatorio“. In quell’istante la regia stacca e inquadra Vittorio che, mentre cucina, controlla che la situazione non degeneri. Al web non è per nulla piaciuto l’atteggiamento di Massimiliano Varrese tanto da chiederne l’espulsione a gran voce.

questo ratto manipolatore che continua con questo atteggiamento intimidatorio stando faccia a faccia con heidi e poi scatta la censura per proteggerlo da un’ulteriore figura di merda pic.twitter.com/6axc8ndoZt — icarus (@aIkolizzata) October 16, 2023













