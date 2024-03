Massimiliano Varrese, scontro con Anita e Paolo al Grande Fratello 2023/ “Avete rotto! Fatevi una risata…”

Animi tesi nella casa del Grande Fratello 2023 dove Massimiliano Varrese arriva allo scontro con Anita e Paolo

Non c’è un attimo di pace nella casa del Grande Fratello 2023. Pure durante un semplice gioco, alcuni concorrenti sono arrivati allo scontro, per via di alcune divergenze e incomprensioni evitabili. Nello specifico Massimiliano Varrese viene accusato di non saper perdere e di non accettare la sconfitta. E’ Paolo a provocarlo, dicendogli apertamente ciò che pensa. “Paolo non esageriamo sempre, fatti una risata ogni tanto, ma come sei pesante“, risponde il buon Varrese per riportare la discussione sui giusti toni.

Mario Giamminelli, morto il suocero di Marco Maddaloni e papà di Romina/ "Sei stato un secondo padre per me"

Letizia sembra schierarsi dalla parte di Massimiliano, infatti non ci pensa due volte a riprendere Paolo, invitandolo ad abbassare i toni: “Paolo la confidenza, ok, ma il rispetto, eh mi raccomando”. Massimiliano Varese non la prende affatto bene e quando l’atmosfera si fa cupa decide di abbandona il salotto e la discussione: “Vabbè ciao, giocate da soli, dovete sempre esagerare. Avete rotto le scatole. Menomale che avevamo fatto pace, Letizia”.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano avvistati di nuovo insieme/ Mr. Rain li ricongiunge, dopo la rottura

Massimiliano Varrese sconsolato per la discussione con Paolo e Letizia al Grande Fratello 2023: “Vanno sul pesante”

Il gieffino, pochi secondi dopo, ritorna per fare alcune precisazioni ulteriori, ma questa volta è Anita ad intervenire. “Max era una battuta, sei tu che non te la dovevi prendere”. Massimiliano insiste e se la prende con Anita: “Se la poteva evitare. Anita ma tu che vuoi che ti metti sempre in mezzo”. La gieffina gli dice di essere meno permaloso, mentre Massimiliano e Paolo si affrontano nuovamente. “Andate sul pesante te e Letizia”, ribadisce ancora Varrese, Paolo però lo liquida come se nulla fosse.

Alessio Falsone: "Mi ha preso mentalmente"/ La rivelazione intimista al Grande Fratello

“Mollatemi un attimo, ma stavamo un punto in più non possiamo neanche scherzare un attimo. Veramente non li sopporto più. Dopo sei mesi devono sempre sconfinare sulle oftese personali. Stupido io che me la prendo, ma di che stiamo a parla”, l’ulteriore sfogo di Varrese con l’amica Beatrice Luzzi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA