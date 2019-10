Massimiliano Varrese/ Scontro con Emanuele Filiberto per la finale… (Amici Celebrities)

MASSIMILIANO VARRESE IN FINALE AD AMICI CELEBRITIES?

Sudore e lacrime, non è mancato niente nel percorso di Massimiliano Varrese l’attore che si prepara ad affrontare la semifinale di Amici Celebrities mettendo in gioco tutto quello che ha ancora da dare. E’ partito in sordina il bel morettino ma strada facendo ha dimostrato che il suo amore per l’arte e per quello che ha sempre voluto fare ha avuto il sopravvento e lo stesso succederà questa sera quando ad andare in scena, nel prime time di Canale 5, sarà la semifinale di Amici Celebrities. Chi non sa resistere alla tentazione delle anticipazioni sa già come è andata a finire visto che il VicolodelleNews proprio ieri sera ha rivelato le prime anticipazioni che danno per certa la presenza in finale di Massimiliano Varrese. L’ex dei bianchi questa sera si giocherà tutto con un tutti contro tutti che solo nel quinto e ultimo girone della serata, allo scontro con Emanuele Filiberto, lo vedrà trionfatore. Nel corso della serata lo vedremo ballare con Andreas e Sebastian e saranno proprio loro che lo traghetteranno in finale.

MASSIMILIANO VARRESE HA TROVATO UN MODO PER RINASCERE AD AMICI CELEBRITIES

Proprio ieri Massimiliano Varrese è tornato sui social per dire la sua ad un passo dalla semifinale e per sottolineare, ancora una volta, quanto sia importante questo percorso all’interno di Amici Celebrities. Già in una delle prime puntate lo abbiamo visto sciogliersi in lacrime proprio pensando al fatto che c’era un reality come questo quando lui ha iniziato e avrebbe tanto voluto parteciparvi per mettere in mostra le sue qualità e finalmente adesso lo ha fatto. Ancora una volta ha voluto sottolineare questo passaggio con un lungo messaggio su Instagram in cui, in barba ai pregiudizi e a chi lo giudica, ha deciso di andare incontro “a questo luogo di rinascita”. In particolare, Massimiliano scrive: “…Cercate un luogo in cui rinascere, in cui ricongiungervi con la vostra essenza e costruire una vita libera da pregiudizi, fantasmi e stereotipi. Un luogo dove possiate sentirvi forti. *<< State fuggendo>> vi diranno i codardi. Ma non sarà affatto una fuga, bensì una scelta intelligente… C’è ancora tanto da scoprire, sperimentare… Entrate in connessione con la vostra forza emozionale e cominciate a scrivere il vostro destino.” KINSTSUKUROI •Nuove Energie e nuove Forze pervadono ora me! Grazie per questo e anche di più… MV“.

IL PUBBLICO DI AMICI CELEBRITIES DALLA PARTE DI MASSIMILIANO VARRESE

Standing Ovation per Massimiliano Varrese ad Amici Celebrities nella puntata della scorsa settimana. L’attore continua a stupire tutti con le sue qualità e lo stesso ha fatto mercoledì scorso quando ha affrontato una prova di improvvisazione davvero difficile affidandosi alle sue sensazioni e, perché no, alla sua arte. Ormai la sua bravura è sotto gli occhi di tutti e gli stessi giudici hanno avuto modo di vederlo in queste settimane e, in particolare, mercoledì scorso quando Massimiliano è stato chiamato allo scontro con Francesca Manzini su due scene con una coreografia recitata. Proprio lui è riuscito a interpretare i vari stati d’animo richiesti tanto da ricevere una standing ovation da parte del pubblico e gli elogi da parte della giuria che gli ha consigliato di tentare la strada dei musical per via della sua bravura nel ballo e nel canto. Lo farà davvero dopo Amici Celebrities?



